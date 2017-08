10 frases que odian escuchar mujeres y hombres luego de tener sexo

Tener sexo y del bueno es un privilegio del que disfrutas muchísimo, más si es con el chico que amas, pues si solo es una relación sexual casual se involucran otros criterios, lo que no significa que sea de baja calidad. Lo que ambas sí tienen en común es que tanto ellas como ellos odian escuchar algunas frases luego de haber llegado al orgasmo. Te las “soplamos” para que no metas la pata.

Ellos

1. “No era tan grande”: Obviamente que si quedaste satisfecha, aunque tenga un “juguetito” pequeño omitirás un comentario como este; pero si no tienes pelos en la lengua, lo dirás con naturalidad. ¡Cuidado! Tienes que saber que para ellos que de tu boca salga una opinión como esta significa que lo estás ofendiendo. Igual sucede si él está obsesionado con los senos grandes y luego de meterse contigo en la cama dice: “Estuvo bueno, pero pensé que tenían mayor proporción”.

2. ¿Te cansaste?: Este cansancio es de esos ricos. Al fin y al cabo, no le estás dando una dosis de cansancio de los que se generan frente a un computador; todo lo contrario, le estás dando el privilegio de entretenerse con tus atributos frente a sus ojos. Si se cansó, salado, porque te estoy dando el placer de hacerlo con relaciones sexuales.

3. “Con mi ex siempre…”: Oh my God! Por el amor o el cariño que sientes por él, no metas a un tercero en la cama. Resulta ser un matapasiones y el responsable de un pleito de pareja.

4. ¿Ya terminaste?: Si tienes con él ya varios meses, serás capaz de intuir el momento en que él acabó; sin embargo, si es puro sexo casual y no te excita nada de nada, lo mejor es que te retires. Queda a tu criterio si en vez de “salir corriendo” te quedas para que luego no ande divulgando por ahí que eres mala en la cama, o peor aun, que no pudiste con él. No hagas esa pregunta, pero tampoco permitas que te ponga en mal frente a todos. Si crees que corres mucho riesgo, mejor evita llegar a…

5. “Gracias por todo”: Un “gracias” se le dice al señor que deja el periódico al frente de tu casa, JAMÁS nunca a un hombre que hace unos minutos te tenía entre sus piernas y que te hizo disfrutar de las sensaciones más placenteras que te regala un orgasmo. Lol!

Ellas

1. “Siempre lo haces así”: Perdón, ¿escuché bien?

2. “Por aquello, no busco nada serio”: ¿Y lo dices después de estar conmigo? Analiza muy bien su personalidad antes de meterte con él, pues una importante cantidad de hombres que conoces en la calle solamente anda en busca de intimidad y luego “si te vi, no me acuerdo”. No le des oportunidad de que te utilice.

3. ¿Dónde está el control remoto?: No entendemos por qué ellos tienen tan poco tacto luego del sexo.

4. “Ya me tengo que ir”: Obtuvo lo que quería y se marcha… ¿Ese tipo de hombre es el que quieres para tu vida? Ninguna mujer tiene por qué soportar que un hombre la use para cumplir con sus necesidades varoniles y despedirse de ella dos minutos después. Tú, yo y cualquier chica amerita que la mimen luego de cualquier relación sexual. Tan rico que es sentirte en los brazos de él luego de haberla pasado bien. ¿Verdad?

5.”No me llames. Yo te llamo”: ¿La has escuchado? Nosotras aún no hemos pasado por semejante desilusión. De lo que sí estamos conscientes es de que quizás tú sí. Si es lo suficientemente caballero, nunca será capaz de decir tan inapropiada frase luego de haberse divertido contigo. Si acabaste en la habitación de un hotel luego de la primera, segunda o quinta cita y las cosas no resultaron, ambos poseen la madurez para aceptar que la química en la cama no existió.

Y otra típica: “Buenas noches”… dos segundos después de haber llegado al orgasmo, mientras que tú quedas en stand by. ¡Púdrete!

Nos gustaría que nos contaras qué otras frases odias escuchar luego de tener sexo con un hombre. ¡Dinos para reírnos y que nos dé cólera juntas!