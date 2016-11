Los 11 tipos de amantes que existen

Walter Riso dice: “Las buenas parejas son eróticas, amigas y compasivas. O dicho de otra forma: te amo, me alegra que existas y tu dolor me duele”. Establecer una relación de pareja no es sencillo, pues ambos poseen personalidades distintas y nunca se termina de conocer al otro.

Es posible que parejas hayas tenido más de una, pero el que realmente te importa ahora es ese chico que tienes a tu lado, el cual es capaz de amar o hasta ser infiel. ¿Qué tipo de amante tienes? ¡Te invito a que lo descubras!

1.Apasionado: Su rendimiento en la cama es de nota 100. Está orgulloso de sus proezas sexuales, le encanta hacer el amor contigo para complacerte y mimarte. Es más, posiblemente esté dentro del grupo de hombres que piensan en sexo hasta 19 veces al día, según un estudio de la Universidad Estatal de Ohio realizado en el 2011 y publicado por el Journal of Sex Research.

2. Inseguro: Tu chico siempre lo da todo en la relación de pareja porque cree que no es lo suficientemente bueno para ti. Trata de compensarlo todo en la cama.

3. El que está dispuesto a recibir: Este tipo de amante pretende que todo se haga a su manera. Contrario al inseguro, cree que aporta demasiado y que tienes que retribuirle. Se limita a hacerte feliz sexualmente. Representa el egoísmo en su máxima expresión

4. Satisfecho: Con solo mirarte sonreír él es feliz. Su amor es incondicional, agradable y cualquier chica desearía tenerlo a su lado. Vive para complacerte, a pesar de que eso signifique renunciar a algo que ama o le guste hacer. Por ejemplo, prefiere quedarse contigo una noche de viernes que salir con sus amigos a tomar cerveza.

5. El controlador: Cuando apenas comienzas a conocerle, crees que es tierno que se preocupe por saber dónde estás, con quién y a qué hora llegas a casa, pero a medida que transcurre el tiempo te das cuenta de que lo hace porque es un manipulador o controlador nato. Ten cuidado porque podría asfixiar la relación.

6. Egoísta: ¡Odio las personas egoístas! Son del tipo de hombres que piensan dos veces para dar o hacer por su pareja. Siempre piensan primero en qué irán a recibir a cambio de… ¿tu chico es así?

7. El desconfiado: Nunca confía en ti y se siente amenazado por cualquier persona.

8. El actor: Brad Pitt y Jim Carrey se le quedan cortos. Se interesa por ti como si realmente le importaras, pero realmente está muy lejos de pasar de los comentarios a los hechos.

9. El extraviado: Es de los hombres que se aburren con facilidad. Se entusiasma los primeros meses en la etapa de enamoramiento, pero se aleja con los meses. Todavía más si consigue lo que quiere (llevarte a la cama).

10. Celoso: Son hombres que celan tu trabajo, logros y éxitos. Por ejemplo, si te ascienden en tu puesto de trabajo, se cuestionan el por qué te lo dan a ti y a él no.

11. Solidario: ¡Me encantan este tipo de hombres! Cuando las mujeres buscan un novio, esposo o amante, lo hacen con el afán de sentirse apoyadas y protegidas. Las que tengan la suerte de “atrapar” a este tipo ganarán a un buen amigo que las criticará con el propósito de ayudarlas a ser mejor persona. Y también estará en primera fila para aplaudir tus logros. Es un chico fiel y no se aleja de ti en la primera oportunidad. ¡El que todas queremos!