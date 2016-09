3 parejas de cine sin final feliz

Estamos acostumbradas a que el cine nos traiga las más maravillosas historias de amor entre parejas perfectas que, primero pasan algunas dificultades, pero que al final acaban juntos y felices. Esa suele ser la tónica dominante; sin embargo, en los últimos años, la industria del cine ha querido traer historias más reales y más comunes a la gran pantalla. El objetivo principal es que el espectador se pueda sentir más identificado con el argumento de la película y así vivir más la historia y empatizar. Hagamos memoria y recordemos algunas de las mejores películas, o cuanto menos, memorables, sin ese final feliz tan perfecto:

1- Titanic: Un verdadero clásico que a todas nos dejó sin respiración. “¿Por qué no le dejaste subir a la tabla de madera? ¡Leo cabía en ella!”, nos hemos preguntado todas una y otra vez. La historia de amor entre Kate Winslet y Leonardo DiCaprio en el papel de Rose DeWitt Bukater y Jack Dawson respectivamente no podía ser más maravillosa. No así su trágico final. La muerte de Dawson con el hundimiento del que era un barco “insumergible” golpeó en los corazones de la audiencia que a día de hoy cuando vuelven a ver la cinta, desean que el protagonista se salve para vivir una vida entera junto a Rose. La realidad ha sido mucho más amable y tras el rodaje, ambos actores se hicieron muy amigos y a día de hoy mantienen una fantástica relación.

2- Sweet November: Prepárense para llorar y no parar. Los “culpables” son los actores Keanu Reeves y Charlize Theron, en sus papeles de Nelson Moss y Sara Deever. Él, un publicista de éxito y ella, una guapísima desconocida para Nelson, que sin embargo le cambia la vida por completo. Nelson aprenderá a disfrutar de los placeres de la vida, los más básicos, gracias a Sara. La historia y sus vivencias hacen que ambos se enamoren y que Nelson le pida matrimonio. Una propuesta que Sara no acepta porque tiene cáncer.

3- PS I Love you: Se trata de una historia basada en la novela del mismo nombre de la escritora irlandesa Cecelia Ahern. Hilary Swank y Gerard Butler dan vida a Jerry y Holly, un feliz matrimonio que se termina cuando él fallece por un tumor cerebral. Jerry le deja una lista de cosas que su mujer debe hacer cuando él muera, para retomar su vida y volver a ser feliz, algo que para Holly es sumamente complicado. Aunque al final, Holly aprende lo que su marido deseaba y consigue volver a agarrar las riendas de su vida, el final feliz de “juntos para siempre” no llega nunca. Consejo: No vean esta película sin al menos, una decena de pañuelos.