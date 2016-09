4 cosas que acaban con tu deseo sexual

Una pareja pasa por diferentes etapas y hay que tener claro que si no se cuida el día a día, pueden caer en una monotonía, en la que la falta de deseo sexual, o apetito sexual, sea cada vez más importante. Esa carencia puede ser originada por multitud de factores y según los médicos, estos puedes ser físicos o psicológicos. Teniendo en cuenta esta distinción, conviene enumerar algunos de esos factores, que seguro, ni se imaginarían, pero que deben tener en cuenta. Los médicos expertos han elaborado una lista que seguro será de gran ayuda. Take a look!

1- Insomnio: El insomnio es una patología que afecta a buena parte de la población. La carga de trabajo, las preocupaciones, hacen que el insomnio haga aparición y sea una de las causas que puede acabar derivando en una falta de apetito sexual en una pareja: “Los estímulos eróticos no se disfrutan por el cansancio, estrés y ansiedad originados por el insomnio”, dice Robert Thayer, profesor de psicología en la Universidad de California.

2- Spinning: Sí, como lo leen. El spinning puede ser perjudicial para nuestro deseo sexual. Eso es al menos lo que opinan diferentes investigadores de la Universidad de Yale, donde según un estudio, “las mujeres que realizan esta actividad pierden la sensibilidad en su órgano sexual debido a la constante presión con el asiento de la bicicleta”.

3- Falta de sol: ¿Cuántas veces nos hemos escapado un fin de semana del invierno a la playa y hemos regresado con las pilas recargadas y mucho más felices? Este estado es gracias a nuestra preciada y querida vitamina D. “Investigadores de la Universidad Médica de Graz en Austria confirman que no tomar el sol es causa de un bajo deseo sexual”, porque dicha vitamina favorecería el aumento de la testosterona (la hormona sexual masculina que afecta directamente el deseo sexual).

4- Falta de confianza en uno mismo: No quererse a sí mismo, pensar en todo momento que no atraes a tu pareja, o lo que es lo mismo, la falta de seguridad, puede ser también una de las causas que acaben originando esta situación en la pareja. En este caso, también son expertos los que advierten sobre ello, se trata de Ruth K. Westheimer, de la Universidad de Columbia, quien sostiene “que tener una mala autopercepción provoca sentimientos de frustración e incapacidad por atraer a tu pareja sexualmente” y como consecuencia, que el apetito sea cada vez menor.