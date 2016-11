4 cosas que siempre deberíamos hacer después del sexo

Después de tener relaciones con tu pareja hay muchas cosas que deberías tener en cuenta. A muchos les apetece solo quedarse en la cama abrazados y esto, por supuesto, es una opción pero también hay aspectos que conviene recordar:

Higiene: Trata de orinar después de cada encuentro sexual. Esto evitará la aparición de bacterias cerca de la uretra y por lo tanto “disminuirá el riesgo en el tracto urinario”, tal y como indican los expertos. Sobre la higiene, The Milken School of Public Health at George Washington University, señala que “el jabón perfumado, que habitualmente se encuentra en los hoteles o en casa, puede cambiar el pH de nuestra vagina y está relacionado con la aparición de vaginosis bacteriana”; es decir, que tengas precaución cuando te laves la zona íntima. A este respecto, decir que esto no significa que debas correr al baño una vez terminado el acto sexual, pero un tiempo de hasta 20 minutos es el recomendable, según la obstetra y ginecóloga estadounidense Lauren Streicher.

Evita los baños y las toallitas húmedas: Con respecto a las toallitas hay que recordar que pueden acumular microorganismos. Además, si hubo juegos eróticos después de ellos trata de eliminar por completo los restos con agua y así evitar una posible infección.

Intimidad: Según un estudio publicado en Archives of Sexual Health, “el quedarse abrazados después del sexo fomenta la creación de una buena relación y también el aumento de la satisfacción”. Es decir, que los abrazos y las caricias son sumamente importantes ya que hacen que aumente el nexo de unión.

Si hay dolor, vigílenlo: El dolor postcoital puede llegar por infinidad de motivos. Lo más importante es que lo vigilen y si tienen cualquier duda, acudan a su ginecólogo. Aun así, hay que dejar claro que “puede suceder por una falta de lubricación, por una postura determinada o por un movimiento brusco”.

Pensar en voz alta: Puede resultarte extraño pero si lo haces, no serás ni la primera ni la última. Llegado el momento de compartir la experiencia o de hablar sobre ella, ten en cuenta varias cosas. Si no ha sido buena, los expertos recomiendan hablar un tiempo después sobre ella. Por el contrario si ha sido algo placentero donde hemos disfrutado, coméntenlo y hablen de ello. En otro estudio publicado en la revista Archives of Sexual Health, se explica que “mostrar afecto hacia tu compañero de cama después del sexo se vincula a una mayor satisfacción, promoviendo una mejor relación”.