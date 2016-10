6 detalles que te harán sentir sexy

El poder sentirnos sexy es uno de los deseos que siempre tenemos en mente, porque de hecho sabemos que una mujer sexy desprende muchas cosas más que la simple belleza. Es más, se puede ser sumamente sexy y no caracterizarse por ser guapa, ambos conceptos no tienen por qué ir acompañados. Lo más importante en este sentido es que si realmente una se siente así, lo desprenderá al resto. Y es que al final, ellos te verán de la misma manera.

Una vez que han quedado claras las bases, sí es cierto que hay una serie de claves que deben existir en ustedes, si quieren ser sexy. Aquí va la lista de los musts que no pueden dejar a un lado:

1- Maquillaje: No abusen del maquillaje, hay que saber adaptarlo a cada momento. Si siempre van exageradamente pintadas, nadie podrá conocerlas de verdad.

2- Vestuario… menos es más: ¿Qué queremos decir con esta expresión? Muy fácil. Traten de no ir siempre con un vestuario demasiado ostentoso, sean siempre ustedes mismas. A los chicos les atraen mucho más las chicas naturales y sencillas, que las que siempre pretenden aparentar. Además, a la hora de combinar elijan la opción que les hemos dicho: Si no llevan escote, entonces se pueden permitir enseñar más en otra parte de su cuerpo. No duden en recurrir al color rojo de vez en cuando. Eso denota seguridad, además de ser uno de los grandes favorecedores.

3- Éxito: No hay nada más sexy que una mujer segura, independiente y con las ideas claras. Su trabajo y la responsabilidad que asume con él es un imán para los hombres.

4- Tomen la iniciativa: No dejen que siempre sean ellos los que se acerquen. A los hombres les encanta que también sean ustedes las que se atrevan a besarlos o abrazarlos.

5- Sonrisa: Este es uno de los puntos clave. Nunca dejen de sonreír porque es la principal fuente de pasividad y buena energía. Si a eso le suman el sentido del humor, entonces el cóctel es explosivo.

6- Lencerías: Ni se les ocurra olvidarse de la ropa interior. No pueden faltar en su armario varios conjuntos de lencería sexy. Si a eso le suman un look informal de jeans y camiseta básica blanca, estarán arrolladoras.