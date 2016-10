7 razones de peso para enamorarse de un hombre mayor

Describir esos primeros meses de relación de pareja es un reto. Solo las mujeres que hemos tenido la dicha de vivirlo sabemos que la espera de un mensaje de texto o audio es emocionante. Sé que algunas prefieren un hombre menor, pero también que hay una importante cantidad que los prefieren pasados en años… de experiencia.

¿Por qué vale la pena enamorarse de un chico 10 o hasta 15 años mayor que tú? ¡Las razones sobran!

1.Saben cuidarse solos: Está claro que no tienes que generalizar, pero al menos una vez en su vida han tenido que ingeniárselas para sobrevivir solos. Esto te dará la seguridad de que sabe cocinar, lavar, planchar… es decir, no necesita que estés pendiente de él. Es más, si la relación crece y deciden vivir juntos, será un buen soporte para ti en labores domésticas.

2. Estabilidad económica: De seguro ya cuenta con un trabajo sólido y muy bien remunerado. Sé muy bien que el dinero no compra la felicidad, pero sí es vital en una relación de pareja. Todos los meses se acumulan facturas por pagar, las compras del supermercado, el tiempo de ocio juntos… A ese ingreso le sumarás el tuyo y vivirán una vida más holgada en la que si es posible, tendrán la oportunidad de viajar, salir a comer a bonitos restaurantes y en resumen, pasarla superbien.

3. Entienden qué es el amor: Luego de conocer a varias chicas llegaron a entender cuál es el verdadero significado del amor y el compromiso de tener una pareja. Ten seguro que ese chico que tanto te gusta, quieres y amas hará hasta lo imposible por verte sonreír.

4. Su inteligencia es superior: No se generaliza, aun así los chicos mayores tienen más experiencia, madurez y cultura. Las conversaciones serán profundas y tendrán temas para rato. La atracción física obviamente que juega un papel fundamental, pero las mujeres como tú se guían muchas veces por la inteligencia de ellos.

5. Conocen el término caballerosidad: Te hacen sentir especial en todo momento. Serás una chica consentida, te abrirá la puerta del auto, recordará las fechas especiales, te sorprenderá con flores al salir de tu oficina o hasta preparará una cena romántica un viernes por la noche.

6. No son celosos: Aunque seas más joven que él y estés en plena juventud, su experiencia de vida no lo hará desconfiar ni mucho menos sentirá celos de otros. De hecho, él hará todo lo posible para que le des tiempo de calidad, pero también te impulsará a que no abandones las relaciones de amistad que tenías antes de que lo conocieras.

7. Te amará tal y como eres: Así como encuentras un chico joven atractivo, también los hay mayores y que tienen lo suyo. Con los entrados en años no tendrás que preocuparte por nada. Te pedirá que NUNCA abandones tu personalidad y que mucho menos busques la apreciación de alguien antes que la tuya propia. ¡SIGUE SU CONSEJO!