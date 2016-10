7 razones por las que es bueno tener sexo con tu ex

¿Me estás hablando en serio? Es una excelente decisión, según afirma la psicóloga Asley Mason, porque podría beneficiarte ya que tener solo sexo sin ningún sentimiento de por medio te aburrirá y tomarás la decisión de pasar la página.

El hecho de conocer sus gustos y no sentirte incómoda ni insegura te hace sentir deseo sexual hacia él. Sin embargo, si todavía sientes algo por él, es mejor que te alejes.

Tara Marshall, psicóloga de Brunel University de Londres, realizó un estudio que afirma que el 50% de los usuarios de redes sociales han entrado en contacto con sus exparejas alguna vez. Y según su análisis, seguir siendo amigos de Facebook luego de la relación no daña la recuperación después de la ruptura.

Otro estudio científico de la Universidad de Arizona analizó a 137 personas que se habían separado recientemente y encontraron algunos beneficios al tener contacto con sus ex.

1. Más feliz: Una de las principales conclusiones a la que llegaron Ashely Mason y sus compañeros es que tienes mayor calidad de vida.

2. Te sentirás como nueva: Tendrás más confianza en ti misma y tu autoestima se elevará porque él sabe muy bien las cosas que te gustan en la cama. Debajo de las sábanas todo saldrá fluido y natural. Te darás cuenta de que no es cuestión de no saber, sino de hacerlo sin ataduras de nada.

3. Querrás seguir adelante: La vida te mostrará que de amor no se muere nadie. Aunque esa experiencia y sensación de fracaso te agobien, te darás cuenta de que te quedan muchas cosas por descubrir. Tu juventud no la echarás a perder por una persona que no vale la pena. Te querrás comer el mundo a bocados. ¡Te lo aseguro!

4. Superas la pérdida: No es fácil encontrar a un chico que te ofrezca sexo esporádico y de buena calidad. Corres el riesgo de una enfermedad de transmisión sexual y además, no todo sale bien.

Con tu ex te garantizas que habrá placer, deseo y que llegarás al orgasmo porque te conoce al derecho y al revés, dicen los investigadores.

5. Complicidad: Algunas veces el hecho de ser la mejor en la intimidad te lleva a propiciar momentos que no quieres. El sexo es importante y sale natural, pero no es lo único que te define como persona. Con tu ex, existen lecciones aprendidas y si lo haces con alguien que ni recordará tu nombre el día siguiente, te sentirás vacía, incómoda y quizás utilizada.

6. ¿Por qué dejar de ser amigos? Si antes de la ruptura se llevaban tan bien, ¿por qué deberían alejarse? Si estás cómoda con él y no tienes problema, adelante. Ese chico que estuvo tanto tiempo contigo tiene mucho que darte todavía; por ejemplo, aconsejarte, darte apoyo o hasta ofrecerte su ayuda. Ya si luego decides alejarte un poco porque tienes una nueva pareja, hazlo.

7. No regreses al pasado: Si el sexo es bueno, te demostrarás a ti misma que ya disfrutaste de lo mejor que esa persona te puede dar. Si las cosas no funcionaron antes, no lo harán ahora. Y si por el contrario todo salió mal desde el inicio, no querrás volver a vivir esa vida en la que el sexo era malo y frustrante. ¡No lo mereces!