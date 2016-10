8 cosas que los hombres casados deben dejar de hacer

¿Estás casada?, ¿vives con tu pareja? Si eres una más del club, sabrás que la convivencia con él no es lo mismo que cuando eras soltera.

Cuando no vivían bajo el mismo techo, la relación parecía sacada de un cuento de hadas. Si dejaba su ropa tirada en el baño, sala o habitación, no te preocupaba; sin embargo, las cosas cambiaron y tiene que adaptarse al nuevo estilo de vida. ¡Así de fácil!

Identifícate con estas 8 cosas que los hombres casados deberían dejar de hacer YA. Si no lo hacen, se verán en grandes problemas y no querrán que su relación se vea envuelta en discusiones o hasta en el divorcio.

1. Invertir más su tiempo en ver fútbol que en ti

¿Qué te pasa? Está bien que sea uno de sus hobbies favoritos, pero es una fantasía. No se vale que tu chico gaste su energía, dinero y entusiasmo viendo partidos de fútbol u otro deporte todo el fin de semana. Tu chico tiene que entender que eso es solo fantasía, tú no. Está bien ser fan de un equipo, pero que exista un balance entre esa pasión y su familia. O deberás darle una dosis de “ubicatex”.

2. Ver porno

Dave Willis en su blog Six Seeds afirma que la pornografía desensibiliza la intimidad real porque es una forma de infidelidad virtual, es una “droga de entrada” hacia comportamientos que destruyen cualquier relación de pareja.

Una investigación de la Universidad de Montreal llegó a la conclusión de que los solteros ven porno 3 veces a la semana por 40 minutos y los casados, 1.7 veces por 20 minutos. Es decir, aunque esté contigo eso no lo hace dejar el mal hábito.

3. No poner atención cuando le hablas

¡Deja de distraerte y pon atención a lo que te digo! Tu pareja tiene que entender que tus necesidades son muy distintas a las de él. Las mujeres necesitan y merecen toda la atención de sus hombres. Ellos tienen que dejar de ser como zombis en piloto automático porque deben estar presentes cuando se les hable. Tu necesidad de comunicación es tan significativa como la de él al tener sexo.

4. Mirar con deseo a otras chicas

¡No seas descarado! ¿Acaso él acepta que tú admires la belleza masculina en la calle? Mi esposo tenía la manía de hacerlo justamente cuando íbamos en el auto y una vez le hice saber que era de mal gusto para mí y que de alguna manera me faltaba el respeto. Si te pasa lo mismo, tienes que ponerlo en su sitio.

5. No usar el anillo de matrimonio

Esta es una de las principales cosas a las que prestas atención, pues sabes muy bien que otras mujeres harán suposiciones sobre la disponibilidad de tu esposo basada en la presencia de esa joya o no. Incluso es probable que ya haya sido motivo de discusión porque a él siempre se le “olvida” colocárselo. ¡Muy extraño!

6. Dar lo mejor de sí al trabajo y a ti, lo que sobre

Ya sabes que llega cansado del trabajo y que el estrés laboral lo consume, pero tiene que estar consciente de que tú también requieres de tiempo, mimos y amor. No es saludable que un viernes o cualquier día de la semana planees una cita romántica para él y prefiera quedarse en la oficina trabajando antes que pasarla contigo. O que los sábados duerma hasta las 2 p.m. en vez de salir a pasear contigo. Está bien de vez en cuando, pero no todos los fines de semana.

7. Preferir la tecnología a los momentos en familia

Tu esposo no querrá darse cuenta de que esos primeros pasos de tu hijo no los pudo ver porque estaba consumido en su móvil o que no lo llevó a su primer día de escuela porque tuvo que contestar una llamada “urgente”. Pídele que cambie esos hábitos para bien de tu familia.

8. No colaborar en las labores domésticas

Se cambia de ropa, come en casa, usa el baño, le gusta encontrar la cama limpia y ordenada… ¿entonces? Así como le fascina ver su hogar impecable, que colabore con su limpieza también. Me es imposible imaginar que tengas que hacer todas las labores domésticas tú sola mientras él se “rasca” la panza viendo televisión. ¡Inaceptable!