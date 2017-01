Esta aplicación le enseñará a tu chico a darte el mejor orgasmo del mundo

Ahora una aplicación en tu celular te ayudará a disfrutar plenamente del sexo y a alcanzar el orgasmo cuantas veces quieras. Dicen que conseguir que una mujer tenga un orgasmo no siempre es una tarea fácil. Y para resolver las dudas al respecto, se ha creado una web que ofrece varias claves para facilitar el orgasmo femenino y hacer disfrutar más a las mujeres de sus relaciones sexuales.

La app se llama OMGyes y funciona como una especie de tutorial. A través de videos, los usuarios pueden conocer los gustos de las mujeres y algunas técnicas para facilitar el orgasmo femenino.

OMGyes cuesta 39 dólares y quiere ayudar tanto a hombres como a mujeres a que aprendan a conseguir el orgasmo femenino.

Esta app para celulares surge a partir de la duda de miles de personas que buscaron en Google: “¿cómo puedo hacer que una mujer acabe?”, y desde el éxito rotundo del blog: How To Make Me Come, que ofrece más de 677 millones de respuestas y consejos para “usar bien las manos” o cosas raras como “mantener tus pies calientes”.

¿Cómo funciona? OMGyes te muestra videos de mujeres masturbándose con diferentes técnicas.

Después de mostrarte las imágenes, la app te dice que practiques haciendo los movimientos en la pantalla táctil del teléfono inteligente.

Los desarrolladores de esta app dicen que: “quieren mostrar de forma específica cómo las mujeres encuentran el placer” y señalaron que lo que se ve en las películas forma parte de un “mito de Hollywood” y no es real: “Las representaciones en los medios de comunicación, películas o series nos quieren hacer creer que después de un poco de posición del misionero o sexo contra una pared, la mujer tendrá un orgasmo alucinante… en menos de un minuto. Ese es el guion, en la realidad no es así”.

Además, esta app abre el diálogo en torno a la sexualidad femenina y está muy bueno. Y para las lectoras que fingen orgasmos con sus parejas, ya tienen una opción para enviar una indirecta no tan sutil.