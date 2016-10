Claves para salir de una mala relación

Pasar por la experiencia de vivir una relación mala o complicada no es para nada algo grato, más bien todo lo contrario.

Si ya es difícil aprender a identificarla como “mala” y llegar al punto de querer o necesitar huir de esa pareja, puede ser todavía más complicado salir de la relación. Llegadas a ese punto, muchas mujeres se sienten solas o sin fuerzas para afrontar esa situación, teniendo en cuenta que toda mala relación les deja la autoestima por los suelos. Tal y como recuerdan los psicólogos, “las relaciones sanas se construyen a partir de la libertad de cada una de las partes. Si sienten que sus emociones y sentimientos dependen de lo que haga o diga la otra persona, no es libertad, no es amor. Salir de una relación tóxica es algo que está en sus manos”.

Por ello, nuestra labor es la de facilitarles las claves para salir de dicha relación:

1- Fuera miedos: Una de las características de las relaciones malas es que se construye alrededor de la pareja una dependencia totalmente insana. A la hora de salir de ella, deben estar convencidas de que su vida será mucho mejor cuando acaben con esa relación. Saquen todos sus miedos porque sepan de una vez que una historia de amor no se vive con miedo, sino con libertad.

2- Ustedes son lo primero: Deben saber que lo primero son ustedes mismas. Olvídense de la otra parte, porque en este tipo de relaciones tratarán de hacerlas sentir mal por su decisión. No hagan caso. La decisión que ustedes tomen será la acertada. Confíen en ustedes mismas.

3- Amigos: Concéntrense en el mensaje de sus amigos y familiares; es decir, en las personas que más las quieren. Ellos son los que las ayudarán a afrontar la ruptura y salir de la dependencia que sienten. Solo es cuestión de tiempo.

4- Terapia: No duden en ningún momento en acudir a los profesionales; es más, son ellos los más indicados para decirles cuáles son los pasos que deben seguir y cómo deben gestionar la situación. En este sentido busquen a un profesional, terapeuta o psicólogo con el que congenien y se sientan cómodas.

-Y nunca se olviden de que estar en pareja significa ser feliz. Una vez que una no lo es, debe salir de esa relación.