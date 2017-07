Cómo decirle a tu pareja que ya no te gusta y que amas a otro

¿Estás cansada de tu relación de pareja y quieres terminar con él? ¿Conociste a otro chico que te vuelve loca y al que incluso amas?

Hace pocos días escuché esta opinión tan cierta: “Las relaciones de pareja son más difíciles ahora porque nadie se toma el tiempo para enamorar; las conversaciones se convirtieron en textos; los argumentos, en llamadas; los sentimientos, en indirectas”…

Por más romántico que sea, cuando conoces a un chico e inicias una relación con él todo es lindo. Los detalles no faltan, los disgustos los ven pasajeros y hasta se consideran los mejores amantes en la cama. Sin embargo, el tiempo todo lo cambia, la convivencia se vuelve fría y las caricias desaparecen. Y es en ese momento cuando nunca falta una tercera persona que tiene toda la disposición de enamorarte y “robarte”. Si estás en esta incómoda situación y no sabes cómo decírselo a tu actual pareja, sigue estos sabios consejos:

1. “Ya no te quiero”: No es fácil decirlo, mucho menos escucharlo. Por más que duela, no lo puedes engañar. Cuando el amor acaba, la responsabilidad es de dos, pero tienes que ser honesta contigo y con él. La vida es muy corta para vivir con una persona a la que no amas y cualquier mujer o persona merece sentirse plena, amada y sobre todo muy feliz.

2. Mantén una posición sincera: No andes con rodeos y enfrenta la situación. Una decisión como esta jamás se comunica por llamada telefónica ni mucho menos por un mensaje de WhatsApp, se hace cara a cara, recomendó María Beatriz Pereira, psicóloga, en una entrevista dada al portal ABC.

via GIPHY

3. Ponte en sus zapatos: Mila Cahue, otra psicóloga de parejas, menciona que en dicha conversación no pueden faltan tres ingredientes fundamentales: El primero, el que estés convencida para tener plena seguridad de la noticia que le estás dando; en otras palabras, haberte convencido de que lo que sientes por el otro no es una aventura sino que es real; segundo, ponte en los zapatos de la otra persona y entiende que no es nada agradable escuchar que ya no te aman; y tercero, escucha y no personalices todo lo que él te reclame.

Para entender mejor este último punto, ten en cuenta que lo que debes hacer es dejar que hable y escucharlo. No caigas en sus reproches o críticas. Déjalo que hable, pero hazle saber que la decisión está tomada por más que duela.

4. No seas cruel: Una vez más ponte en su lugar porque si fuera lo contrario, a ti no te gustaría escuchar: “Es que no puedo dejar de pensar en él”, “me hace sentir tan bien en la cama”… No hacen falta detalles como esos porque es algo muy tuyo. Está bien que tu actual chico no cumplió con tus expectativas, pero en algún momento te hizo feliz y eso cuenta. Por más coraje que te dé, no caigas en crueldades que luego te vayan a remorder la consciencia.

via GIPHY

5. Posición firme: Un tono de voz firme y postura erguida le hacen entender que no hay esperanzas. Sé honesta, amable y comprensiva, omitiendo los detalles que no aportan nada.

6. ¿Se puede ser amigos luego de la ruptura?: ¡Todo depende! De forma inmediata no, porque en un momento de debilidad puedes caer en sus brazos y con ello terminar debajo de las sábanas, lo que hará que tus sentimientos se “suban” a una montaña rusa.

Y un último consejo: El hecho de que te atraiga un chico físicamente no es “pecado” ni mucho menos infidelidad, lo incorrecto está en comenzar a fantasear con esa persona y que en cierto momento la tentación sea tanta que acabes enredada y lo mantengas en secreto. ¡Ahí sí es bronca!

Y tú, ¿estarías dispuesta a decirle a un hombre que amas a otro?

via GIPHY