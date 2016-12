Cómo sobrellevar una relación a distancia y salir exitosa

En la actualidad, los kilómetros forman parte del día a día de muchas relaciones de pareja que por motivos laborales o familiares no pueden estar físicamente juntos. Por ello, no es nada raro que llegue un momento en el que puedan pesar demasiado y la relación acabe fracasando. Y es que es muy normal que ambos echen de menos el abrazo y el cariño en persona.

Aunque según los expertos, hay algo positivo en todo ello: “Mal que les pese a los amantes separados, la distancia ayuda a reforzar la confianza, a disfrutar de las largas conversaciones por teléfono y ayuda a incrementar el ingenio, las ganas de sorprender a la otra persona en el momento en el que se vuelvan a encontrar”.

¿Qué hacer para reforzar una relación a distancia?

1- Fechas: Es muy importante que siempre fijen la próxima fecha en la que se volverán a ver. Da igual que sea una semana, un mes o tres los que tardarán en verse, lo importante es que tengan esa motivación y objetivo en su día a día, que sea capaz de seguir alimentando el amor, en ausencia física de la pareja.

2- Comunicación: Actualmente ya no hay excusa para no hablar e incluso verse cada día por aplicaciones como Facetime o Skype. Las nuevas tecnologías han facilitado mucho que las parejas sepan dónde y cómo está su pareja a distancia. Aun así, no abusen. Recuerden que la confianza es el triunfo de toda relación.

3- Sexo virtual: Al hilo de la segunda recomendación, aprovechen las redes para practicar sexo virtual y así mantener activa esa parte tan importante en una pareja.

4- Hablar mucho: No se trata tanto de la cantidad, como de la calidad. Al estar a distancia, hay muchas cosas que se pierden del día, buenas y malas. Por eso es muy importante que todos sus sentimientos se lo cuenten a su pareja. Habrá momentos más fáciles y otros más difíciles, como en cualquier relación, lo importante es que lo hablen y ambos sientan que a pesar de la distancia, están muy cerca uno del otro.

5- Futuro: Como el establecer la próxima fecha en la que se verán, también es sumamente importante que tengan unos planes de futuro que pasen por una convivencia en pareja. Eso obligará a que uno de los dos tenga que mudarse y cambiar de ciudad o de país, pero aunque pueda parecer duro en un primer momento, más duro será vivir toda una vida apartado del amor verdadero. ¿No creen?