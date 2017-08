6 comportamientos que las mujeres maduras no siguen en sus relaciones de pareja

Una mujer madura todos la desean. Pero, ¿cómo saber si lo eres? Estudios de las universidades de Newcastle y Glasgow aseguran que tu cerebro tiene la capacidad de madurar en edad temprana y lo llegas a detectar cuando tienes la capacidad de no mentir o inventar excusas para autoengañarte, eres más responsable, tomas decisiones acertadas, aceptas opiniones externas, disfrutas la vida y te encargas de tener una relación de pareja a largo plazo.

Justamente cuando eres una mujer madura te empeñas por enamorar a tu chico y aplicar comportamientos que hagan más fluida la convivencia. Hacerlo te evitará enojos innecesarios que podrían acabar con tu paz interior.

1. No sacrifican a sus amigos: A veces pasa que cuando tienes novio, esposo o pareja dejas de lado el salir con tus amigos a divertirte, te pierdes momentos importantes como sus bodas o hasta de salir un viernes por la noche a tomar una cerveza a un bar, todo ello por estar con él. En la medida de lo posible está bien, pero piensa en que tú también tienes la necesidad de estar en otros ambientes. Las mujeres maduras logran ese equilibrio entre su chico, su familia y amigos. ¿Eres una de ellas?

2. No pasan por alto un “gracias”: Si eres una mujer madura, sabes muy bien de lo que te hablamos. Aunque vivan juntos y ambos tengas las mismas responsabilidades domésticas, no tienes problema en decir “me encanta que hagas esto, de verdad gracias”, cuando él te hace el desayuno o cuando va por ti a la oficina para evitar que te vayas en metro…

3. No dependen de su salario: Las chicas maduras como tú no tienen necesidad de pedirle dinero a nadie. El interés que tienes por compartir tu vida con él no es monetario porque tu independencia económica te permite pasar por una vitrina, ver una blusa que te encantó, entrar a la tienda y salir con una nueva pieza para tu clóset o también adquirir un boleto aéreo porque crees merecerte unas vacaciones con tu mejor amiga.

4. No temen ser reemplazadas: Estás tan segura de tu personalidad y de lo bien que la pasas con él, que respetas lo que lo hace feliz. Por ejemplo, no tienes inconveniente en que un martes por la noche él quiera salir de fiesta con sus amigos. Lo impulsas a no perder esa relación que lo hace feliz.

5. No dices “te amo” al mes de conocer a un nuevo chico: Qué patético es escuchar o leer comentarios en redes sociales de mujeres y hombres que no llevan ni un mes de conocerse y caen en el error de decir una frase que realmente no sienten.

Si eres una chica madura, sabes la importancia que tiene esta frase, por eso no te tomas las cosas a la ligera y sabes decirla cuando es el momento correcto con una demostración de amor real.

6. No pasas pendiente de tu pareja: “¿Dónde estás?” y “¿con quién estás?” son las típicas preguntas de una mujer inmadura.

La mujer madura no pierde tiempo en “cuidar” a su chico, pues si quiere serle infiel hasta en su propia casa lo hace, dicen las abuelas. Tú vives y dejas vivir.

¿Qué otros comportamientos consideras que siguen las mujeres maduras en una relación de pareja? ¡Queremos que nos cuentes!

