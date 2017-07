Con qué signo del Zodiaco NO eres compatible en el amor

¿A qué mujer no le gusta estar enamorada? Somos tan atrevidas que diremos que a todas. Y es que cuando un chico ronda tu cabeza, emites señales que indican que tu corazón está ocupado. Por ejemplo: construyes un futuro juntos, te acuestas y levantas pensando en él, buscas excusas para estar con él, te fascina su forma de ser, sientes pánico el solo imaginar si te falta, a su lado te sientes una superheroína y no tienes nada de miedo que el mundo sepa que estás con él. Sin embargo, aunque hay hombres que son compatibles contigo, hay otros que según tu signo del Zodiaco, no son para ti. ¿Cuáles son esos para huirles? ¡Entérate!

Aries (21 de marzo – 19 de abril): ¡Aléjate de los hombres capricornio! A ti te fascina pasarles por encima a las reglas y este tipo de chicos ama ponerlas. Son incapaces de no hacer lo llamado “correcto” y obviamente te sentirás hasta ahogada de tanto control. A ellos los atrapa el trabajo y dejan la relación de pareja como última opción. ¿Quieres eso para ti?

Tauro (20 de abril – 20 de mayo): Tu personalidad le da calidez a cualquier relación de pareja porque eres de las mujeres detallistas que enamoran con su inteligencia, dulces caricias y sorpresas frecuentes. No pierdas tu tiempo con los acuario, son hombres incapaces de apreciar tu forma de ser y se creen mejores que tú.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio): Ten claro que un escorpión exige fidelidad desde el momento en que le concedes un primer beso, así de exigente es. Lo que te debe preocupar es que tienes que amarrarte tus enaguas con él porque aunque apenas se están conociendo quiere que le pertenezcas y está muy equivocado. No te compró ni tampoco manda en tu corazón como para sentirse dueño de ti. Con él solo busca coqueteo porque el comprometerse hará que tu vida sea un calvario.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio): Por naturaleza eres hogareña y seguramente es porque desconoces de los placeres de viajar por el mundo. En tu vida no funcionas con un sagitario, hombre aventurero que disfruta enormemente visitar aeropuertos, pero sobre todo conocer nuevos lugares. Un chico así llegará a tu vida como un tornado difícil de controlar y que te causará ansiedad extrema, así que no es compatible contigo.

Leo (23 de julio – 22 de agosto): ¡Huye de los piscis! Su poder de seducción muchos hombres lo desean; no obstante, acaba la etapa de enamoramiento y ya nada tiene sentido. Tú lo asumes de manera muy personal, en cambio él llega a ignorar todo aquello que te acercó a ti.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre): Las primeras citas se convierten en magia pura con los libra. Con el paso de los meses, se va perdiendo porque tú funcionas con decisiones definitivas, mientras que él con “hay que ver más adelante”, “quizás algún día”, “hay que esperar”… Queda claro que no le urge estabilizarse, lo que te pondrá a dudar si algún día querrá hacerlo. No se trata de presionarlo sino de que tenga la valentía de definir algo contigo. Si es así, los libra no son para ti. ¡Búscate a otro!

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre): ¡Ojo! Al inicio todo parece compatible con virgo porque sus gustos son similares. Ama disfrutar de una buena comida con copa de vino en restaurantes reconocidos, escaparse sin planificarlo a un hotel de playa un viernes por la noche, comer sushi en una ciudad como New York, Las Vegas o hasta en París, ¡es bello! Lo que sucede es que un virgo siempre quiere mejorar e ir más allá y tú sigues viendo la vida como color rosa, así que con él te sentirás presionada.

Escorpión (23 de octubre – 21 de noviembre): Los géminis odian que los obliguen a comprometerse, lo que te hará preguntarte: ¿y entonces, qué quiere? Como escorpión, sigues un patrón de seriedad, en el que te gusta estabilizarte con una sola persona y no andar con varias a la vez –es entendible–, lo que sí no es posible es “amarrarte” a ese que no considera importante una relación así. Además, su falta de compromiso te convertirá en toda una detective con su celular porque es un coqueto de raza pura. ¡Qué cansado!

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre): Ponle doble “x” a los cáncer porque se vuelven dependientes de ti, esparcen mucha miel para tu gusto y se vuelven extremadamente cursis. ¡Te empachará!

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero): Tu madurez jamás empatará con la niñez de los aries. A menos que estés buscando un niño para educar. Tampoco pierdas tu norte porque por ser tan inmaduro podría volverse extremadamente dependiente de ti.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero): Los tauro son ese tipo de hombres que tienes que evitar para no complicarte la vida. Exigen que en cada mensaje de texto u oración que pronuncies esté impregnado un “te necesito”, “te adoro”, “te amo”…. ¡son sumamente demandantes e inseguros!

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo): ¿Es actuación o realidad? Esa es la pregunta que te harás con los leo. Su deslumbrante caballerosidad y sus gestos románticos acaparan las primeras citas, pero poco a poco desaparecen. Su inconstante personalidad te pondrá a dudar sobre quién es ese hombre que te gusta, pero que te asusta a la vez. ¿Estás dispuesta a conocer más de él, perder el tiempo y desilusionarte luego?

