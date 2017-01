6 consejos para despertar el erotismo de tu pareja

A pesar del amor que sientes por tu chico, este sentimiento se debilita con el paso del tiempo, se hace rutinario y cae en lo aburrido. Terminan haciendo el amor en la cama, por la noche e incluso usas la misma pieza de lencería de hace tres años. ¿Qué te sucede? ¡Ponle picante a tu relación!

Para salir de esa odiosa rutina, no hace falta tener un cuerpo fit, ni mucho menos. Es suficiente con que ambos utilicen la imaginación y quieran disfrutar juntos. La convivencia y falta de estímulo no tienen que ser sus desencadenantes a la rutina. Al final ese chico que tanto te ama está a tu lado porque lo atraes, seduces y ama lo mismo tus cosas buenas que aquellas que no lo son tanto. Anímense a renovar por completo sus momentos a solas. No permitan que la convivencia diaria los arruine. Para ello te damos consejos para despertar esa chispa erótica de tu pareja.

1.Una sesión de masajes eróticos: A través de caricias suaves lograrás subir la intensidad y temperatura del momento. El masaje tiene los ingredientes justos para hacer una excelente mezcla: desnudez, tacto, entrega y seducción. Usa aceites aromáticos y déjate llevar por lo sexy que luce tu chico al estar indefenso ahí en la cama o sofá. Luego de sentir tan excitantes toques, de seguro no querrá quedarse sin…

2. Estimula sus zonas erógenas: Ya conocerás bien cuáles son esas zonas que le ponen la piel “chinita”, pero también tienes que saber que existen otras que quizás no has descubierto. Estas son: cuello, orejas y la entrepierna. ¡Compruébalo y luego nos cuentas!

3. Cine erótico: Te recomendamos que no te pierdas Bajos instintos, Closer y Cisne negro. Ver películas eróticas juntos se vuelve todo un reto. Mientras están concentrados en la historia, la temperatura es imposible que se mantenga igual que desde el inicio. Ambos comenzarán a sentir el deseo de convertirse en parte de la historia, ¡de hacerlo realidad!

4. Usen los labios: “Déjame darte un beso, de esos que no se olvidan, ni en otros labios, ni en otras noches, ni en otras vidas”, Mind of Brando. Pídele o déjalo que te dirija a un final casi inevitable cuando los besos apasionados son protagonistas.

5. Ten sexo en un lugar censurado: La adrenalina será un ingrediente que los dirigirá a la excitación. ¿Qué más loco que hacer el amor en la habitación de tu chico con tu suegra en casa?, ¿o provocar a tu pareja dentro de una piscina? Claro, deberán contener las risas y evitar mucho movimiento brusco.

Hacerlo en lugares públicos te lleva a experimentar esa sensación tan fascinante de ser atrapados. El hecho de creer que estás en peligro añade un condimento especial a la relación sexual que no encontrarás jamás en tu cuarto o dormitorio de un hotel.

6. Escoge piezas sensuales: Sorprende a tu chico cuando menos lo espere, con un beso inesperado o una sensual pieza de lencería debajo de tu vestido. Invítalo a descubrir sus encajes y forma. Ayúdate con estas seis piezas que seducen realmente a los hombres. ¡Lo volverás loco!

