Consejos fundamentales para una relación poliamorosa

Las relaciones abiertas existen, por mucho que en ocasiones pueda resultar extraño o inusual, al revés, es mucho más común de lo que creen. Pero sí es cierto que una vez que uno está dentro de una de ellas, puede llegar a generar confusión. Así lo aseguran los expertos en un informe publicado en The New York Times, donde lo primero que hacen es establecer la terminología exacta. Y es que hablar de una relación poliamorosa no se trata de ser infiel a su pareja o ser polígamo, “las relaciones abiertas y poliamorosas son una categoría extensa. Su expresión puede adoptar un rango de formas que se enfocan tanto en la intimidad física como en la emocional con parejas secundarias o terciarias, aunque algunas relaciones pueden inclinarse hacia lo estrictamente físico y asemejarse al intercambio de parejas de los setenta o al sexo grupal”.

También se puede hablar de sociosexualidad, un concepto que muchos conciben como una orientación más, como puede ser la heterosexualidad u homosexualidad.

Así, el prestigioso rotativo ha elaborado una guía de consejos a través de varios estudiosos en la materia: “Dan Savage, autor y activista de derechos de personas homosexuales, que escribe una columna sobre sexo y relaciones llamada “Savage Love”; Elisabeth Sheff, quien a lo largo de dos décadas ha entrevistado a más de 130 personas sobre las relaciones y ha escrito tres libros sobre el tema, y Karley Sciortino, columnista de sexo y relaciones de Vogue y Vice, y creadora del blog “Slutever”.

No es una estrategia: Buscar una relación poliamorosa no puede ser en ningún caso la salida al fracaso de un amor. Es decir, las relaciones abiertas tienen que surgir también desde el compromiso y “no son la manera de suavizar un golpe o hacer una transición más llevadera”. No es una opción para salvar una relación. “Si se trata de evitar una ruptura, jamás he visto que funcione”, asegura Sheff.

via GIPHY

Dar prioridad a la pareja primaria: Los primeros momentos en los que se conoce a una persona es de lo más excitante en una relación, por eso, hay que cuidar que su pareja primaria no se sienta olvidada y seguir sorprendiéndola. “Tu pareja a largo plazo puede sentirse herida si das tu relación por sentada”, dijo Sheff. “Ponte tu lencería especial, sorpréndelo, llévale flores”.

via GIPHY

Comunicación: No se trata de que cada uno haga lo que quiera y cuando quiera, al revés. En una relación poliamorosa, la comunicación es igual o más importante que en cualquier otro tipo de relación. “En realidad hay muchas más reglas en las relaciones no monógamas que en las monógamas. Solo hay una regla en las relaciones monógamas”, dijo Sciortino.

via GIPHY