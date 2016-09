6 consejos para comenzar una relación luego de mucho tiempo de estar soltera

Aunque a veces parece que ahoga o aprieta demasiado, de amor no se muere nadie. En todas, y hasta en las peores condiciones, puedes superar una ruptura amorosa; lo único que tienes que hacer es aceptarlo y decidir el momento en el que comenzarás de nuevo.

Y no sé si te ha pasado, pero existen épocas en las que nadie se te acerca. No sabes si es por miedo, inseguridad o hasta porque creen que eres demasiado inteligente y bella, pero no tarda un chico en dar ese primer paso cuando te aparecen dos, tres, cuatro… ¡Es verídico!

Sé que iniciar una relación de pareja luego de no tenerla desde hace mucho tiempo es complicado (lo digo por experiencia) más aun cuando esa persona que estuvo a tu lado fue tu mejor amigo, tu primer novio, tu primer esposo… ¡Tu primer todo!

Sigue estos consejos que a nosotras nos han servido a la hora de enamorarnos de nuevo. ¡Te funcionarán!

1. No cierres las puertas de tu corazón

Decide que es tiempo de conocer hombres nuevos, pero no cierres posibilidades porque si buscas perfección, eso explica por qué sigues soltera. No se trata de que te enroles con el primer chico que aparezca o que tengas que soportar “injusticias” sino que tienes que darte la oportunidad de juzgar más allá de lo físico. Una persona que no luzca como modelo de portada de revista no significa que no tenga sentimientos adorables. Atento, cariñoso, solidario, humilde, buen conversador… valora todas esas cualidades.

2. Primera cita

Si ya decidiste quién será el afortunado, hazlo bien desde la primera cita. Busca contacto visual, muestra seguridad, conexión auténtica que involucre risas y roces ligeros para darle señales de que estás interesada en él.

3. Deja todo claro

Chicas como tú podrían haber pasado mucho tiempo solas, pero no tengas falsas expectativas de esa nueva persona que llegó a tu vida. Es probable que él quiera pasar tiempo contigo, quiera salir a comer los viernes o sábados, pasar luego de la oficina para ver una película… y en cambio tú quieras tener tu espacio de soledad. Habla ese tema desde un inicio con él, pues no querrás tener inconvenientes luego. Todo se soluciona hablando y si eso no es lo que quieres, sigue en tu faceta de búsqueda.

4. No cuentes tus intimidades

¡Por lo menos no por ahora! Si la relación funciona, es lógico que se darán cuenta uno del otro de sus relaciones o secretos. Eso sí, no necesitas darle una biografía detallada en los primeros días porque si no saldrá corriendo. Hazle saber que le atraes y así, paulatinamente sabrá más de ti y tú de él.

5. Sé tú misma

Es una de las mejores estrategias. Sé auténtica y así tus palabras, sonrisas y gestos no se verán forzados. Quizás la conexión sea mucho mejor de lo que imaginabas. Es mejor que te conozca tal y como eres, así sabrás si verdaderamente se enamorará de ti.

6. Préstale atención

No solo juegan tus gustos, emociones, interés… La otra persona tiene que sentir el 50% de esa felicidad para que las cosas marchen por buen camino. Hazle preguntas, emociónate cuando te cuente algo fascinante y sobre todo hazle notas que aquello que sucedió en la primera vez que salieron todavía resuena en tu memoria.