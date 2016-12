Cosas a las que jamás deberías renunciar por un hombre

Cuando se comienza una relación, en muchas ocasiones se tiende a centrar todo el tiempo o atención sobre esa persona. Esto no es algo malo, siempre y cuando no sea en exceso. No piensen que por dar todo significa que las vayan a querer más. Es importante no perder su mundo, ni su rumbo, sus propias rutinas, ya que nunca saben si la relación fallará. Por ello, conviene que tengan claras algunas cosas que jamás deberían dejar de hacer por su pareja. Será lo mejor para ambos:

1- Amigos: No descuiden a los amigos de toda la vida, los que siempre han estado ahí. Es comprensible que en los inicios de la relación quieran estar el mayor tiempo posible con su chico, pero los amigos son sagrados.



2- Metas laborales: Si creen que el trabajo les quita demasiado tiempo para estar con su pareja o dejan de aspirar a algo que las apasionaba porque a su pareja no le gusta, esto no es buena señal. Hay que insistir en que tener novio no significa que no puedan compatibilizar otras actividades. No se debería tener que elegir entre un trabajo o la vida amorosa. Si ellos les están dando a elegir, es que quizás no valgan la pena.



3- Felicidad: Una pareja debe hacerlas felices. No hay más. Por supuesto que existen momentos mejores y otros peores, pero los expertos advierten que “si no se sienten reconocidas o están tristes, necesitan reevaluar su situación”.



4- Identidad: Este es otro de los puntos en los que insisten los expertos con especial interés: “Ustedes son su propia persona y no deberían tener que cambiar por nadie si no quieren. Una buena relación debería animarlas a mejorar, no porque sus parejas así lo esperen sino porque ustedes quieren hacerlo por sus parejas. No deberían transformarse en sus parejas y perder su yo real en el proceso”.



5- Independencia: Nunca lo olviden, mantener su propia independencia es fundamental para no sentir que en un futuro dependen de alguien tanto, que lo que las ata son otras cosas y no el amor. Nos referimos también a la independencia económica. Es bueno que cada uno tenga su espacio y sus gastos, además de una cuenta en común en la cual colaborar. Nunca dejen atrás su espacio y autonomía propios. Esto no debería ser incompatible con la pareja.



