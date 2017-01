5 cosas que las mujeres adoran de los hombres, pero pocas veces dirán

Se han escrito novelas y hasta se han puesto a rodar películas que revelan historias románticas de todo tipo. Desde aquellas donde ella se muestra fastidiosa, pero resulta ser un sexapil para él, como lo es En nombre del amor; hasta en la que el protagonista miente para lograr lo que quiere, pero termina enamorándose de la chica, tal es el caso de Volando a casa. Son relaciones de pareja que parecen estar fuera de todo contexto; sin embargo, no se alejan del todo de la realidad. En esa fase de conquista o de enamorarse de un hombre, existen actitudes que las mujeres notamos en ellos que nos enamoran y que muchas veces no decimos.

1.El rico aroma de su cuerpo: Si existe algo que permanece en el sentido del olfato de una chica, es el aroma del hombre que la atrae. No importa si duermen juntos siempre o no, ese olor tan significativo es como una carta no escrita que llevará consigo donde quiera que vaya. Claro está que existen hombres que tienen un especial gusto por las fragancias y cada una de ellas despertará en ti una sensación inexplicable. ¡Querrás comértelo a besos!

2. Que sea amable con tu familia y amigos: Si de verdad te ama, hará el esfuerzo por acompañarte a tus actividades con ellos; y no solo eso, también querrá involucrarse, aunque uno de ellos no le agrade tanto. Ese esmero tú lo ves y lo amas cada vez más.

3. Su poder de decisión: ¡Tan poco atractivo que es salir o tener una pareja de esos que son llamados “los hijos de mami”! A las mujeres como tú les gustan los hombres que combinan el respeto, la buena actitud y comprensión con la independencia. Las chicas no siempre quieren ir al cine, a tomar un café o ir por un helado, saber que existen opciones amplias les atrae. La indecisión JAMÁS ha cautivado el corazón de una mujer.

4. Sus detalles: Que sea caballeroso, chistoso, sensible, muestre interés por su cuidado personal y que, por supuesto, sea detallista, esas son algunas de las características que atraen al sexo femenino. Este último tiene una importante relevancia, pues no solo se trata de detalles materiales sino también de palabras cálidas.

5. Recuerde las fechas especiales: Si es capaz de recordar quién marcó el gol que llevó a España a ganar su primer título como campeón mundial en Sudáfrica 2010 -fue Andrés Iniesta ante Holanda- también tendrá la capacidad de recordar la fecha del primer beso, tu cumpleaños, el primer día que estuvieron juntos… Los hombres que recuerdan todo esto lo hacen porque ponen atención y es una de las actitudes que más atrae a cualquier mujer, incluyéndote a ti.

