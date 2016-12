5 cosas que nos pueden alejar de nuestra pareja

Tener pareja no es un camino de rosas, como nada en esta vida lo es. En muchas ocasiones no somos conscientes de lo difícil que es encontrar a la persona adecuada y lo fácil que resulta a veces alejarla de nosotras mismas.

Se trata de no prestar atención a algunas actitudes que deberíamos corregir y que quizás están siendo el detonante de que la pareja no avance todo lo bien que debería de hacerlo.

Echale un vistazo a las cosas que pueden estar interfiriendo en tu relación y ten mucho animo y sabiduría para cambiar estas conductas.

1.Negatividad: ¿Nunca has escuchado que la negatividad llama a más negatividad? Lo más normal es que cualquier persona, para cualquier tipo de relación, quiera rodearse de gente positiva porque al final esa negatividad les acaba restando y afectando sus propias vidas. Trata de ser positivas y ver el vaso “medio lleno”, te quitarás una carga y también al resto de las personas que comparten tu vida.

2.Querer cambiar a tu pareja a toda costa: Una persona es como es. No trates de cambiar la esencia de nadie. Según los expertos, “no hay nada de malo en querer ayudarlo a proyectar un futuro mejor, pero querer cambiar del todo su estilo de vestir, su forma de pensar y presionarlo para que lo haga, puede ser bastante decepcionante para él, ya que puede sentir que no está a la altura de lo que ustedes desean y esto terminará alejándolo de su lado”.

3.Vivir en el pasado: El pasado, pasado es, ¿por qué seguir recurriendo a él cuando no se puede hacer nada para cambiarlo? Lo único para lo que puede ser de utilidad es para aprender de los errores que se hayan cometido. Si tu pareja te escucha permanentemente hablar sobre sus equivocaciones y lo mal que lo hizo, no deja de ser una parte de negatividad. ¿Qué decir cuando empiezas una relación y mencionas a tu ex permanentemente? Evítalo, esto a los hombres los saca de sus casillas.

4.Querer controlarlo: No seas excesivamente controladora; es decir, no llames o envíes mensajes permanentemente, puede ser interpretado como un signo de desconfianza hacia tu pareja. Además, en ocasiones es mucho mejor pasar un tiempo sin contacto para retomar la comunicación con más ganas.

5.Pensar en un futuro demasiado rápido: Mucha atención con proyectar una vida juntos desde el comienzo de una relación. Puede llegar a agobiar a tu pareja y espantarlo muy pronto. Lo mejor es que las cosas fluyan y los planes lleguen, pero a su debido tiempo. Sin prisas.



