7 cosas que nunca deberías decirle a tu chico

Las palabras hieren más que los mismos hechos. Cuando estás en una relación de pareja, es vital que cuides muy bien las expresiones que salen de tu boca, pues con o sin intención puedes tocar áreas sensibles de tu chico. Los mismos hombres dicen que las mujeres cuando quieren ser “cabronas” lo son y de verdad y que en reiteradas ocasiones cruzan -me incluyo- esa delgada línea entre la sinceridad y la crítica.

Ponte a pensar cómo se desarrolla una típica pelea con tu chico: gritos y hasta palabras fuertes. Todos somos personas distintas y, por lo tanto, la reacción es diferente. Jamás se llega a conocer a un hombre o mujer por completo, por eso existen ciertas cosas que no debes hacerle a tu pareja. ¡No hagas ni digas lo que a ti no te gustaría que te hicieran!

1.”Estás pasado de libras” o “no me gusta tu forma de vestir”: La apariencia y el peso son temas sensibles y su manejo debe hacerse con sutileza. A ninguna mujer u hombre le parece agradable que su novio(a) emita comentarios de esta magnitud porque promueven su inseguridad. Sin importar cuál sea tu caso, procura decirlo con tacto. Por ejemplo: “mi amor, sería bueno que comenzáramos a cuidar más lo que comemos”, tú también te involucras.

2. Generalizar: “Siempre es lo mismo”, “nunca te expresas y tengo que adivinar lo que piensas”… Aunque lo haya hecho muchas veces, no generalices porque le das a entender que estás cansada de la relación.

3. Comentarios groseros de su familia: Por más que te cueste aceptar a tu suegra, “muérdete” la lengua antes de decir: “es que estoy harta de tu mamá”, “quiere dominarte”, “es ella o yo, tú eliges”, “es una entrometida”… Por más complicado que sea, ten presente que una relación con tu chico será sana cuando ambos se den la oportunidad de llevarse bien con su familia y también con los amigos.

4. Hacer comparaciones: Para ninguna chica es buena idea ser comparada con una exnovia, así que no creas que tu chico se sentirá cómodo si lo pones al mismo nivel que tu ex, aunque lo hagas para probar que tu actual pareja es mejor en ciertas cosas, ¡no caigas en ese error! No es halagador y a nadie le gusta sentirse comparado. Ama a tu chico tal y como es y, sobre todo, evita ese tipo de analogías.

5. Corregirlo: Nadie es perfecto y aunque tengas más conocimiento en ciertos temas, no tienes que minimizar a tu pareja. A los meses o incluso semanas se vuelve molesto y si decidiste pasar tus días con él, es bueno que lo aceptes tal y como es. Todas las personas tenemos defectos y virtudes, por lo que es necesario apoyarse mutuamente.

6. “Te odio”: Por más rabia que tengas, no digas palabras de las que luego te vas a arrepentir. Si tu corazón realmente no lo siente, ¿por qué decirlo? Cuando se calmen las aguas, querrás remediarlo y podría ser muy tarde.

7. “Te exijo que me pidas perdón”: Chicas, si a ellos o a cualquier persona no le nace, no podrán obligarlo. No hay nada más sincero que un “me perdonas, me equivoqué” que venga del corazón. Cuidado y eres más bien tú la que necesita emitir una disculpa.

