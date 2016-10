8 cosas raras que les pasan a las mujeres cuando tienen sexo

Mala suerte es percatarte de que la salida con tu chico terminará en la cama, pero que tu ropa interior no está en las mejores condiciones. ¡Qué pena! Situaciones como estas son verdaderas “matapasiones” que pasan durante el sexo. ¿Qué otras cosas suceden?

1.No sientes asco: Por excitación o seducción, las mujeres como tú les restan importancia a cosas como el sudor mientras te entretienes con tu pareja. Un estudio publicado por PLOS One indica que, cuando estás excitada, es menos probable que veas las cosas asquerosas o desagradables.

2. Ganas de orinar: ¿Las has sentido? Si todavía no has experimentado esa sensación, deberías probar la posición sexual del perrito.

“Esa sensación suele venir de la estimulación del punto G; es decir, en pocos minutos estarás disfrutando de un merecido orgasmo”, explicó Amy Levine, coach sexual al portal Cambio21.

3. Gritos y gemidos: Los sonidos que emites durante la intimidad son muy variados. Con gritos, gemidos o suspiros le haces saber a tu pareja que estás disfrutando el momento al máximo. Es más, al hacerlo impulsas la autoestima de él porque a los hombres les encanta escuchar que haces sonidos, pues refuerzas la relación sexual. El sexólogo Martín Velazco comenta que a ellos les da la certeza de que pronto llegarán al clímax. 4. ¿Gases vaginales? Las flatulencias vaginales no son lo mismo que los gases, pero su ruido sí es muy similar. Si te ha pasado, sabrás que el momento es bastante bochornoso y ocurre cuando el aire se queda encerrado en tu vagina. Una de las causas es cuando él entra y sale muy rápido de tu cuerpo, ya que es como si estuviera bombeando aire de forma constante.