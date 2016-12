7 cualidades que los hombres encuentran sexy en cualquier mujer

Divertido, amable, caballeroso, honesto, trabajador, cariñoso y guapo son algunas de las cualidades que las mujeres consideramos definen a un hombre como sexy. Y es que para nosotras la atracción va más allá de un cuerpo o cara bonita -eso no quiere decir que no nos importe- sin embargo, las atenciones y un buen trato sobrepasan todo límite. Y, ¿cuáles serán esos atributos que nos hacen ver atractivas a los ojos de ellos? Por ejemplo, tus curvas. Aunque las chicas como tú se acomplejen de esos kilitos de más, la verdad es que al chico al que le gustas le parecen fenomenales. Lo único que necesitas hacer es realzar ese atributo con prendas como los jeans. Entérate de cuáles son aquellas características que los vuelven locos de tu personalidad.

1.Confianza: Para un hombre no hay nada más sexy que saber que pasa sus días con una chica segura de sí misma, que tiene clara la ruta de su camino y de sus metas. Ellos quieren estar con una mujer que proyecte confianza y no dude de sus capacidades.

2. Cuide su cuerpo: La moda y en general la sociedad han creado en nuestro subconsciente que el cuerpo perfecto de una mujer es 90-60-90 y eso es falso. Y podrás comprobar si observas a tu alrededor y te das cuenta de que por algo las modelos plus size están tan en boga. ¡Son bellísimas! El hombre que elige a una mujer lo hace porque su apariencia física es un complemento de su personalidad. Se ven sorprendidos cuando tienes la capacidad de atraer su mirada al ponerte cualquier outfit.



3. Buen sentido del humor: Tan aburrido que es salir con un chico amargado, ¿estás de acuerdo? Ser divertida ayuda a cualquiera para que él se enamore. Si ambos tienen el gusto por las carcajadas, sabrán complementarse muy bien. Tendrán gustos muy similares (amarán ver comedia, ir al teatro o hasta reírse uno del otro).

4. Mirada penetrante: Has notado que cuando vas a una fiesta o bar y te atrae alguno de los chicos, lo miras cada segundo. ¡Es inevitable! Esa misma mirada es la que enloquece a los hombres, y que no temen tener que “soportarla”, pues desean cualquier pretexto para establecer una conversación, pedir tu número de teléfono y ¿por qué no?, hasta invitarte a salir algún día. Si la relación de pareja resulta, saca tu herramienta de seducción cuando lo necesites.

5. Lenguaje corporal: Nos cuesta creerlo, pero los hombres sí son observadores. Les gusta mirar la manera en que caminas y bailas. La clave para tener éxito con él es ser natural.

6. Inteligencia: ¡Sin duda de las más importantes! Al sexo masculino le apasiona tener a su lado una chica con la que tengan libertad de conversación. Aquellas con la capacidad de establecer pláticas variadas y por tiempo indefinido. ¡A nosotras también!

7. Olor: Los fabricantes de perfumes tienen en su poder un seductor entre sus productos. Se trata de las feromonas, sustancia que poseen las distintas fragancias para despertar la sexualidad. Tener un olor característico hace que se vuelva un sello personal y los hombres distinguen a las mujeres por este. Por ello es importante que elijas productos de belleza de acuerdo con tu personalidad. ¡Lo cautivarás de seguro!

