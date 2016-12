6 frases que usan los hombres que ya no están enamorados

Ponte a pensar solo por un minuto cómo eran aquellos días en los que apenas comenzabas a conocer a tu pareja. Detalles iban y venían. Te sorprendía con flores, chocolates o salidas a cenar de última hora. Fueron momentos en los que realmente sentías mariposas en el estómago y que esperabas emocionada un mensaje de texto. La vida cambia -no sé en qué momento- pero, dos o tres años después de dar el sí frente al altar, todo se vuelve una rutina.

Sabrás que tu chico aún sigue enamorado de ti cuando exprese halagos, te sonría después de un beso, te haga reír, sea un buen receptor cuando le hables, no tenga vergüenza de demostrar afecto en público, te llame y envíe mensajes durante el día… ¿Y cuando no están enamorados? Estas frases serán muy cotidianas.

1.La mejor alternativa es el divorcio: Ante cualquier discusión o problema. Sin duda esto hace pensar a cualquier mujer que su pareja no desea seguir a su lado; sin embargo, antes de desesperarte porque estás consciente de que lo amas y no quieres perderlo, busca el diálogo para mejorar la situación -claro, eso no significa que mendigues su amor- pues así sentirás que luchaste hasta el final.

via GIPHY

2. “Es que eres una”: Lo hace porque pasa por una crisis muy grande -que no se justifica- o porque ya no te ama. Ten presente que los insultos son agresión psicológica y el hecho de que posteriormente pida perdón no mejora tu autoestima.

via GIPHY

3. “Estoy cansado de ti”: Todos pasamos por momentos de estrés, pero eso no significa que te trate mal, porque el matrimonio o las relaciones de pareja son para las buenas y las malas. Si hay actitudes que te molestan, trata de encontrar soluciones si crees que vale la pena.

via GIPHY

4. “Cambiaste mucho”: Si te dice esto, es porque ya no te valora y antes de destacar tus virtudes prefiere ver tus defectos. Las personas nunca cambian, su esencia sigue siendo la misma; no obstante, algunas parejas cuando ya no aman con la misma intensidad se dan a la tarea de “despreciar” con comentarios groseros e hirientes.

via GIPHY

5. “No voy a invertir tiempo en ti”: Si él siempre está ocupado para dialogar o simplemente no tiene espacio para pasar contigo, es señal de que algo no está bien. Si sucede de vez en cuando créeme, no hay problema. La “crisis” está cuando es pan de cada día. Por más obligaciones que existan, las parejas que se aman tratan de pasar tiempo juntas, aunque eso signifique hacerlo luego del trabajo o cuando los niños estén dormidos.

via GIPHY

6. “Si no hubieras actuado así, yo no me habría comportado de esa manera”: Tú no tienes la culpa de sus errores. El comportamiento de este tipo de hombres es muy peligroso porque desencadena violencia. Que te culpe de sus malas decisiones no es correcto.

via GIPHY