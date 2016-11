Lencería: las prendas más sexy que existen en el mercado (FOTOS)

¿Tienen esa cita especial y no quieren que les falte ni un solo detalle? Entonces no deben descuidar su lencería. A veces es la gran olvidada, pero piensen que es una de las llaves a la pasión que puede venir después. Teniendo en cuenta este extremo, deben saber cómo adaptarla a sus cuerpos para lucirla perfectamente y, por otro lado, saber elegir entre las propuestas que actualmente ofrece el mercado.

A) Sus cuerpos: En este sentido tienen que elegir sujetadores y panties en función de la figura que tengan.

1- Sujetadores: Si tienen mucho pecho y bien colocado, opten por las transparencias. Si en cambio tienen poco pecho, entonces la mejor opción será el push up. Si su caso es el del pecho caído, lo que deben comprar es un sujetador con aros y escote balconet, los mejores para estos casos.

2- Panties: Si tienen unos glúteos firmes, elijan el tipo culotte, es de lo más sexy y realzará su trasero de una manera espectacular. Si en cambio no tienen muchas curvas, jueguen con los volantes y las tangas de talle bajo. En el caso de que sus caderas sean anchas, con tangas de talle alto lucirán espectaculares.

Además, los expertos añaden que “no deben escatimar tiempo en elegir bien su talla, así que no quieran ponerse algo que les venga pequeño porque el resultado puede ser horrible. Opten por un baby doll, además de sexy, estarán cómodas. Si por el contrario su cuerpo es delgado, opten por un bonito liguero, aunque si creen que les sobran algunos kilitos, una liga también les quedará genial”.

B) ¿Qué encontraremos en el mercado? Nunca se olviden de que el mercado de la lencería es uno de los que más dinero mueven y por consecuencia, la oferta de modelos y propuestas es muy alta. Recuerden, además, que en el mes de diciembre tendrá lugar el desfile más popular de lencería, el de Victoria’s Secret, así que algunas de las siguientes propuestas serán cómo no, de esta firma.

1- Corsé corto: $56.50 Victoria’s Secret

2- Push up: $59.50

3- Baby Doll: $68.00

4- Tangas y panties: $50, La Perla

¡Y ahora lo único que les queda es sentirse bellas y disfrutar!