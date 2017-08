¿Eres fan del sexo casual? Sigue estos 7 mandamientos en la cama

El sexo casual resulta ser excitante porque más de una vez te has visto atraída por algún chico y si él te coquetea, te invita a salir y si hay química, estás dispuesta a aceptar esa erótica invitación. ¡Es un hecho! Pero para que todo esté bajo control necesitas cumplir al pie de la letra ciertas reglas o mandamientos. ¿De verdad? Sí, de lo contrario corres el riesgo de acabar enamorándote y si él no lo hace, sufrirás. Te decimos cuáles son para evitar desilusiones y que disfrutes a flor de piel tan buena experiencia.

1.Usa condón: Es ese mandamiento #1 que JAMÁS te puedes saltar ni porque estés muy excitada. No conoces -del todo- al chico, y así se reducirá el riesgo de que te contagie con alguna enfermedad de transmisión sexual como sífilis, VIH o hasta te evitas un embarazo. No querrás que ese encuentro te marque para toda la vida con la llegada de un hijo que quizás no andas buscando. Créenos, tener la cabeza fría en un momento hot te hará disfrutar a placer.

2. Elijan un lugar: NUNCA en tu apartamento porque desconoces los hábitos que tiene, podría quedar fascinado contigo -tú no-, lo que puede llevarlo a buscarte sin descanso y no tendrás oportunidad de quitártelo de encima, a no ser que le digas: “Lo siento, estuvimos una, dos, tres…. veces, pero ya no me gustas. Sorry”.

Escojan un lugar neutro, como un hotel; además, está comprobado que un sitio como este es orgasmo garantizado, según el especialista Ian Kerner, psicoterapeuta, asesor sexual y escritor del best-seller Ellas llegan primero. Si es así, vale la pena.

via GIPHY

3. Adiós a las culpas: Si te vas a animar, aprende a disfrutarlo al máximo. Déjate mimar y mima tú también. ¿Nos vas a decir que si él es bueno en la cama te vas a negar a una nueva invitación? ¡Nunca!

4. Evita tomar una decisión espontánea y, sobre todo, bajo los efectos del alcohol: No protagonices una escena como la de Elizabeth Banks en La peor noche de mi vida, en la que en una noche de copas acaba por ligarse a un guapo chico, despierta en un lugar desconocido y desde ahí comienza una odisea.

via GIPHY

Si lo vas a hacer, tienes que estar convencida y en tus cinco sentidos. Nunca permitas que él te obligue a hacer algo que no quieres. Si algo te preocupa, lo más probable es que no estés preparada.

5. No te hagas ilusiones: Si es sexo casual, no te quedes esperando mensajes de texto o llamadas. Si significaste algo o al menos le gustó, te buscará. No cometas el error de buscarlo porque sería muy triste que sufrieras por un hombre que solo buscaba que alguna chica “le hiciera el favor”.

6. No confundas sexo con una relación de pareja: Es posible que tu date no quiera abrazarte después de tener relaciones sexuales o no te envíe un mensaje de WhatsApp al día siguiente con un “buenos días”. Por más cruel que sea, está bien. Si comienzas a hacerte ilusiones, pero no ves ningún interés en él, es un hecho que el sexo casual no es para ti, al menos por ahora.

via GIPHY

7. No te cohíbas: Es el momento de sacar toda tu experiencia, de olvidarte de la vergüenza y de sacar todos tus deseos y fantasías sexuales. Actúa libremente, déjate satisfacer y dirígelo al orgasmo. Si te excita el sexo oral, pídelo; si lo quieres hacer en la ducha, pídelo… ¡Él estará encantado de que pidas, pidas y pidas!

¿Dispuesta a excitarte como lo hace esta chica?

via GIPHY