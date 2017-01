6 cosas que las mujeres maduras no exigen a los hombres

¿Te consideras una mujer madura? ¡Veamos si es cierto! Por más que te cueste -también me incluyo- cuando eres una chica sabia, tendrás plena seguridad de que tu chico está contigo porque te ama a pesar de tus virtudes y defectos. Cuando tienes confianza en él, no querrás dominar sus contraseñas en redes sociales, tampoco revisarás su celular, ni mucho menos le pedirás dinero para comprarte la blusa que viste en la vitrina de la tienda y que está súper a la moda.

Una señal de madurez es la capacidad que tienes de mantenerte firme para cumplir tus metas y sobrellevar relaciones a largo plazo, aunque se presenten obstáculos, explicó Tim Elmore, experto en desarrollo personal y autor de Artificial Maturity.

Ahora sí, descubre cuáles son esas actitudes que te hacen ser una chica madura con tu pareja.

1.Jamás esperan que las mantengan: ¡Si eres una chica madura, tendrás tu trabajo y administrarás tus finanzas como creas conveniente! El apoyo económico de tu novio o esposo es importante , pero para ti tener pareja no es sinónimo de ingreso mensual. Él te apoyará cuando tengas una emergencia; no obstante, tu independencia es tal que tomas tus decisiones por ti sola: si inviertes en estudios, si prefieres llenar tu clóset de outfits a la moda, si te atreves a comprar una casa… ¡Es tu decisión y la asumes con confianza!

2. “Deja de trabajar y vente conmigo”: Esta frase podría rondarte la cabeza por ese deseo de tenerlo cerca, pero tu capacidad de discernimiento no te permitirá pedirle que deje su profesión o pasión por pasar tiempo contigo. Cuando lo conociste, te llamó la atención por su apariencia física, su forma de tratarte y hasta por su empleo. Si él es feliz en lo que hace, ¿por qué ponerlo a escoger? Busquen la manera de compartir de tal forma que no afecte a ninguno en sus responsabilidades o pasatiempos.

3. No decides quiénes son sus amigos: Imagínate por un momento cómo te sentirías si él te pidiera que dejaras de frecuentar a tu mejor amigo… ¿lo aceptarías?

4. Nos vamos a casar, ¿verdad?: Los planes y compromisos para el futuro son cosa de dos; por lo tanto, si tu chico te hace ver que aún no está preparado para caminar hacia el altar es injusto insistir u obligarlo. Si se casa contigo por petición tuya, en una pelea te lo reprochará. Si tú quieres pasar a la “vida seria” y él no, valora cuánto lo amas. Si ese amor es puro y real, sabrás esperar.

5. No le pedirás que cambie su personalidad: No le exigirás que aparente algún estereotipo, pues lo amas con sus verdaderos valores y no por los superficiales. Una chica madura conoce a su pareja y por lo tanto se enamora de un hombre real, no de alguien que pretende ser como tú quieres.

6. Amor en redes sociales: Nunca le exigirías a tu pareja que cambie su foto de perfil o que te dedique un estado en Facebook, Instagram o Twitter porque eso es realmente insignificante, puesto que no te prueba que te ame de corazón realmente. Si él disfruta compartir publicaciones sobre su relación, tómalo por un cumplido; si no lo hace, no tiene por qué afectar tu relación.

