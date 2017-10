10 preguntas sexuales que toda mujer debería saber contestar

¿Crees que podrías contestar a todas estas preguntas sexuales? Muchas veces escuchamos estos términos pero no sabemos muy bien cuál es la respuesta correcta. Aquí te lo contamos:

1. Recién estrené pareja, ¿le pido exámenes de enfermedades de transmisión sexual (ETS)?

Lo primero que tienes que hacer es considerar el preservativo como un invitado principal en cada una de tus relaciones sexuales y posteriormente estar alerta a cualquier síntoma anormal que se presente.

Si crees que ambos tienen la suficiente madurez, es una idea muy acertada pedirlos mutuamente. Con un análisis de sangre podrán saber qué tan saludable están tú y tu pareja. Recuerda, cuando te acuestas con un chico, lo estás haciendo con todas las parejas que tuvo en el pasado.

2. Si uso condón, ¿me protejo por completo de embarazarme y de no contraer enfermedades de transmisión sexual (ETS)?

No estás al 100% protegida. ¿Cómo? Resulta que investigaciones científicas han comprobado que el uso del preservativo mientras tienes relaciones sexuales no te libera del todo de embarazos no deseados ni mucho menos de ETS. Específicamente te protege en un 95% de enfermarte, mientras que su efectividad para no convertirte en madre pronto es de un 97%. ¡No te confíes del todo!

3. ¿Cuáles son los anticonceptivos más confiables?

Típico, usas las píldoras como método anticonceptivo y se te olvida tomarlas. De ahora en adelante colocarás una alarma en tu móvil como recordatorio, pues está dentro de las más confiables para evitar la llegada de la cigüeña. Eso sí, no es efectiva para protegerte de sífilis, gonorrea, clamidia, entre otros.

Por otro lado, si usas anillo vaginal, su funcionamiento ideal es de 3 semanas. Pasado este tiempo tienes que retirarlo y descansar una.

Eso no es todo. Como una relación sexual es de dos, los hombres también disponen de métodos anticonceptivos, por ejemplo: vasectomía, inyección, vasalgel, píldoras y hasta abstinencia, aunque esta última no es la favorita ni la más seguida.

4. ¿Cuánto sexo tengo que tener para sentirme satisfecha?

La Universidad de Wilkes de Pensilvania afirmó que tener sexo dos veces por semana te hace más saludable. Mientras que una investigación dirigida por Nick Drydakis, miembro del Lord Ashcroft International Business School de la Universidad Anglia Ruskin, aseguró que hacer el amor más de cuatro veces a la semana te hace ganar más dinero y por consiguiente salud porque mejora tu estado cardíaco y hasta bajas de peso.

5. ¿Cómo sé si mi chico tiene el pene grande o pequeño?

¡Es cuestión de centímetros! Un pene pequeño mide 7,5 centímetros (cm) erecto y menos de 4,5 flácido. Si por el contrario es un hombre superdotado, su “juguetito” tendrá una longitud de 12, 5 cm erecto y 6 en “descanso”.

6. ¿Cuál es el mejor día para tener sexo?

¡Tú que eres una fanática dirás que todos los días y pues sí! Científicamente está comprobado que los JUEVES es el mejor día para entretenerse entre las piernas de tu pareja. Según la London School of Economics, parece estar relacionado con la sincronización de los niveles de hormonas de hombres y mujeres.

Se confirmó que es este día de la semana porque los niveles de estrógeno y testosterona son casi 5 veces más altos durante un jueves en la mañana que en otro momento. ¡Si tienes sexo este día antes de ir a la oficina, de seguro serás más productiva!

7. Mi chico se niega a ponerse el condón, ¿qué hago?

El machismo y el querer sentir más son dos de las razones por las cuales algunos hombres se niegan a colocarse el preservativo en pleno S. XXI. Si tienes este problema, es necesario que hables con él y mucha más razón si tienes sexo casual porque si se te niega a ti, lo habrá hecho con muchas otras.

8. ¿Cómo sé si soy buena en la cama?

Lo sabrás con cinco señales que los hombres dan cuando están contigo: aprieta manos y pies durante el sexo, está dispuesto a un segundo round, mantiene contacto físico durante todo el día, propone nuevas posiciones sexuales y, por supuesto, elogia tu buen desempeño en la cama.

9. ¿Puedo quedar embarazada si tengo sexo durante la menstruación?

A pesar de las molestias menstruales, a algunas mujeres el deseo sexual les aumenta durante estos días, lo que las hace buscar a su pareja para tener relaciones sexuales. Les es excitante porque reduce de forma considerable esos molestos cólicos, según lo reveló el Dr. Barry R. Komisaruk al portal WebMD.

Eso no es todo, el hecho de tener sexo durante el periodo no te priva de tener un hijo porque, aunque no estás en tu etapa más productiva, los espermatozoides viven en tu cuerpo hasta por 3 días y la fecundación podría ocurrir. La única forma de evitar un embarazo es usando pastillas anticonceptivas.

10. ¿Tragar el semen es peligroso?

No es un secreto que durante el sexo oral tu pareja termine en tu boca, ¡para gustos colores! Sobre si es peligroso o no, la Dra. Aliza en su sitio oficial menciona que siempre que se practica esta técnica existe el riesgo de contraer cualquier ETS. Así que no te dejes engañar en creer que solo se transmiten de forma vaginal o anal.

Pero, si tu chico está libre de cualquiera de estas enfermedades, no conlleva ningún riesgo que eyacule dentro de tu boca. Si te apetece, hazlo sin mayor problema.