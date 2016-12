¿Qué es el cuckolding? Y por qué excita tanto a los hombres

¿Tendrías sexo con otro chico solo por complacer a tu pareja? Probablemente si él te lo pide es porque disfruta hacer realidad una fantasía sexual llamada cuckolding, palabra que proviene de “cornudo” en inglés, y que llama poderosamente la atención del sexo masculino porque les gusta ver o imaginar a su mujer teniendo relaciones sexuales con otros hombres.

Su práctica se ha popularizado tanto que en los últimos 12 años las búsquedas en Google se han duplicado.

“Cuando llamé a mi marido aquella noche, estaba temblando como un flan”, describe un relato publicado por el portal PlayGround sobre este tema. En tanto añade: “Él no solo estaba extasiado: quería detalles, fotos y que le contase todo con pelos y señales cuando volviese a casa. Cuando llegó, le conté todo lo que había pasado con ese hombre y le puso muchísimo. Tuvimos un sexo increíble. No puedo creer que mi marido me deje tener tanto sexo como me apetezca con mi novio” explica. “Soy una chica afortunada”.

Los expertos aún no descifran los motivos que hay detrás de este fetiche -que incita a los hombres a preguntar a su chica cómo estuvo el encuentro: bueno, malo o inolvidable- , aunque sí existen teorías que hablan de una bisexualidad masculina reprimida y otras dicen que los hombres sienten orgullo de tener mujeres sexualmente liberadas.

El Dr. David Ley, autor de Esposas insaciables, considera que esa excitación puede venir simplemente de algo que está mal visto por la sociedad.

“Es esencial comprender que lo que podría ser humillante de imaginar a una esposa teniendo relaciones sexuales con otro varón, en su formulación idealizada, puede transformarse en algo que no es humillante en absoluto, sino en algo tremendamente erótico” dijo Ley a Psychology Today.

Los cuckolds (como se les llama) son cada vez más y según teorías, los hombres fabrican un semen de mayor calidad cuando consideran que compiten con otros, al menos así lo considera una investigación publicada por Biology Letters, que descubrió que los hombres eyaculaban tres veces más esperma activo cuando veían a varios hombres haciendo el amor a una misma mujer que cuando el trío estaba formado íntegramente por mujeres. ¿Será mera bisexualidad o mera excitación? ¿Tú qué opinas? ¿Lo harías? ¡Queremos conocer tus opiniones!

