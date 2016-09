¿Por qué un infiel no abandona a su pareja? Te damos 5 razones

Hay muchos motivos por los cuales la infidelidad llega a una de las partes de la pareja. Una vez que se produce y se mantiene en el tiempo, hasta el punto en que se puede hablar de una amante, es muy raro que el infiel deje a su pareja y cambie todo por su amante. Pongámonos en la situación de que un hombre es infiel a su mujer durante un periodo prolongado en el tiempo. Él mantiene la relación con su amante, pero de manera paralela continúa con su mujer. ¿Por qué sigue con ella sabiendo que está buscando sexo en otro lado? ¿Por qué no la deja y comienza una nueva vida con su amante? Veamos algunas razones:

1- Comodidad: El hombre casado podría pasar de tener todo a nada. Tiene una casa, familia, amigos con los que hacen planes en matrimonio… Dejar a su mujer significa dejar muchas cosas más, que implican una comodidad y una seguridad diaria que solo te da el matrimonio.

2- Divorcio: Abogados, papeleo, juicios, declaraciones… Un divorcio es algo muy desagradable, para qué engañarnos. No es plato de buen gusto para nadie y el infiel es de las primeras cosas que piensa cuando se plantea dejar a su mujer.

3- Familia: Si hablamos de una familia con hijos, entonces todo se complica. Obviamente, un padre y una madre adoran a sus hijos y quieren lo mejor para ellos. Dejar a su mujer implica no ver a sus hijos como los veía antes y por supuesto, no volver a vivir esa felicidad igual. En condiciones normales, es más que probable que la custodia la tenga la madre y esto asusta al infiel.

4- Correr el riesgo: ¿De verdad creen que un infiel podría arriesgar todo lo que ha conseguido por empezar una vida desde cero con su amante? En muy pocas ocasiones esto ocurre así, primeramente porque la cobardía es una de las características de los infieles que no lo dicen, por ello no se van a arriesgar a perder todo por algo o alguien, que no sabe si le va a dar lo que necesita, al margen del sexo.

5- Egoísmo: Sí, son egoístas y el infiel sabe que es así. Sin embargo, es difícil que den un paso atrás. Tienen el sexo y fantasías con su amante y la seguridad y estabilidad con su mujer e hijos. No quiere más y prefiere mantenerlo en el tiempo por puro egoísmo.