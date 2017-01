¿Se puede ser infiel y tener una relación feliz?

¿Cuántas veces les ha pasado por la cabeza la posibilidad de que su pareja les sea infiel? ¿Qué han pensado a continuación? ¿Romperían con él? ¿Continuarían la relación? Probablemente una buena parte de ustedes crean que lo mejor que podrían hacer es abandonar la relación, bajo la creencia de que sabiendo de una infidelidad, jamás podrían volver a ser felices. Al respecto, en los últimos tiempos se han publicado varios estudios que demuestran cómo es posible volver a ser feliz después de una infidelidad.

Así lo reflejan, por ejemplo Janis Abrahms Spring, en su libro After the Affair (Después de la aventura) y The New Monogamy: Redefining Your Relationship After Infidelity (La nueva monogamia: cómo redefinir tu relación después de una infidelidad), de Tammy Nelson.

Según dijo el terapeuta James Walkup a CNN, “aunque la persona herida podría haber asumido que no permanecería casada con un cónyuge infiel, podría darse cuenta de que aún ama a su pareja y quieren arreglar la relación”. Y es que cada relación es un mundo y la gestión de los problemas es algo muy personal. Al respecto, hay otras informaciones sorprendentes, como aquellas que apuntan a que una infidelidad no tiene por qué indicar que un matrimonio o una pareja esté pasando un mal momento. No hay más que echarles un vistazo a las cifras que desvela Helen Fisher en su libro ¿Por qué él? ¿Por qué ella?, editado por Holt. Su encuesta apunta a que el 56% de los hombres y el 34% de las mujeres que engañaban a sus parejas estaban en realidad muy felices con su matrimonio. No es la única investigación a la que han hecho referencia diferentes medios de comunicación. La escritora y autora de No solo amigos: protege tu relación de la infidelidad y cura el trauma del rechazo (Atria Books) Shirley Glass asegura que “los hombres no suelen estar insatisfechos en su matrimonio antes de cometer una infidelidad”.

Nunca hay que olvidar que los motivos de una infidelidad pueden ser muchos y muy variados y por consecuencia, las reacciones también. La pregunta de este post es clara: ¿Se puede ser infiel y ser feliz en una relación? Y la respuesta es sí, porque muchos lo único que buscan en la infidelidad es añadir romanticismo a sus rutinas. Tras mucho tiempo en pareja, su relación se ha quedado sin chispa y lo único que quieren es volver a tener esa pizca de pasión, pero sin abandonar a su pareja, con la que tienen una convivencia muy buena.

Otra cosa es si la pareja debe o no saberlo, pero eso ya es otro debate a tratar…