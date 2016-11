11 señales claras que te dicen que no deberían seguir juntos

Por más que duela, a veces tienes que hacerte a un lado para dejar ir a ese chico que amas, pero que no te hace lo suficientemente feliz como mereces. Es difícil, lo sé; sin embargo, no tienes por qué aguantar actitudes o situaciones que te mantienen atada a él porque dejarlo no significa ser débil, sino ser fuerte para que se aleje de ti.

Al inicio de toda relación de pareja crees que los cuentos de hadas realmente existen, al menos esa es la idea que construyes en tu cabeza. Pero a veces por permanecer al lado de ese hombre, caes en el juego de no ser feliz. Te sometes a la abnegación, sumisión y sexualidad. ¡Y eso no se vale!

El portal culturacolectiva.com destaca en una de sus publicaciones una frase del escritor Milan Kundera en su libro La insoportable levedad del ser: “El hombre nunca puede saber qué debe querer porque vive sólo una vida y no tiene modo de compararla con sus vidas precedentes ni enmendarla en sus vidas posteriores”.

Fíjate cuáles son esas situaciones que te dan una señal de que debes cambiar el rumbo de tu vida amorosa. Ya lo dice bien Kundera: vida solo una.

1.La pasan mejor en fiestas que solos: Si tienes una pareja que siempre anda en busca de una fiesta, salida con los amigos u otra actividad para sentirse “bien” y no existe NUNCA un momento en que quieran permanecer juntos a solas, tu alarma deberá encenderse. Valora si es mejor tener a esa persona como amigo y no como novio, esposo o amante. De lo contrario, te sentirás presionada a amar y tener relaciones sexuales con alguien con quien no estás a gusto.

2. Las discusiones son pan de cada día: No sé si por inmadurez, pero a veces las parejas (me incluyo) cometen el error de discutir y luego fingen que nada pasó. La confianza es un pilar fundamental y no debería haber obstáculos para conversar sobre lo que no le gustó a uno del otro. Los problemas se arreglan en el momento porque no deberían sacar “los trapos sucios” cada vez que se enojan.

3. Las críticas van y vienen: Una pareja con gustos diferentes puede llegar a ser lo mejor: los dos aprenden cosas nuevas e incluso en algunas oportunidades se transforman en pasiones mutuas. Cuando eso no sucede y él llega al punto de criticar tus libros, música o hasta las prendas que eliges al vestirte, esos comentarios son inoportunos y alejan de forma irreparable.

4. Te sientes insegura: No hay cosa más gratificante que estar con un hombre con el que te sientes segura. Que sus abrazos, palabras y actitudes te dejen saber que no está ahí solo por querer tener a alguien a su lado sino porque lo eres todo en su vida. Esa seguridad se refleja cuando confías en él y sabes que es tu complemento.

5. Te da detalles como símbolo de arrepentimiento: Sabes que esas flores, libro o cena que preparó para ti es porque no solo le interesa hacerte feliz, sino porque quiere disculparse por un error que cometió.

6. No se preocupa por tus intereses: Tan sencillo como preguntar “¿qué tal tu día”?, “¿cómo te fue en el trabajo”?… Tienen un tiempo saliendo, tú te interesas por saber cada detalle, pero él se queda en la diversión del momento y no profundiza en tu vida. Tal vez esa relación sea algo pasajero y no valga la pena seguir adelante.

7. Recibes respuesta a tus mensajes o llamadas con horas de retraso: Esta actitud es una de las que más odian las mujeres como tú o como yo. ¿Por qué no contestan rápido? Cuando tu relación te da una señal así, ya ni te parece extraño que responda en dos, tres o cuatro horas. Excusas sobrarán, pero si el patrón ocurre con regularidad, es porque quizás tenga otra responsabilidad más importante que mostrar amor y respeto hacia ti.

8. Las llamadas por teléfono son fugaces: Te saluda, te informa que llegará tarde a casa por una reunión en la oficina y eso fue todo… Ni tan siquiera se dignó a preguntar si necesitabas algo en casa.

9. Ya no ríen juntos: Hace mucho tiempo que la aventura dejó de importar y se centran solo en cumplir. ¿Desde hace cuánto no ríen juntos viendo una película o sienten adrenalina por hacer un deporte de aventura?

10. El amor ya no es el mismo: Por más que luchas por recuperar eso que sentían, ya todo acabó.

11. Todo es muy rápido en la cama: Es cierto, a veces un poco de sexo salvaje o un buen “rapidito” es excitante, pero también a ti te encanta que él tenga su rendimiento sexual. Lo preocupante es cuando a tu chico le da lo mismo si llegaste al orgasmo o no. Todo lo hace de forma apresurada y mientras él termine, lo demás no importa. Por tu parte, finges que todo acabó aunque quedes “prendida”.