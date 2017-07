8 señales que demuestran que él ya no es feliz en la relación

Qué emocionantes eran aquellos primeros meses en los que apenas y comenzabas a conocer a tu chico. ¿Los recuerdas? Esperabas con nerviosismo su llamada, mensaje de texto o hasta un ramo de flores con el que sabía que te podía sorprender en la oficina. Sin embargo, con el paso de los meses y años las relaciones de pareja maduran. Todavía no entendemos por qué cambian tanto a tal extremo que hacen que ellos ya no se sientan felices en la relación. ¿Cómo saberlo? Te damos algunas señales para que sepas que llegó ese momento y que necesitas innovar para que no se apague la llama del amor entre tú y él.

1. Se le olvidó que existen las llamadas telefónicas: Ponte a analizar por 30 segundos cuántas llamadas recibías de él durante el día cuando apenas comenzaban a salir, ¿dos, tres…? Aunque estamos claras de que las relaciones de pareja maduran, todo tiene un balance. Ahora no te llamará tan seguido, pero al menos querrá saludarte y saber cómo va tu día.

2. Obsesión por su celular cuando están juntos: No puede ser posible que el día libre o la noche que están juntos él esté más pendiente de un aparato que de ti. Es más, una investigación de Margaret Clark, profesora de psicología de la Universidad de Yale, llegó a la conclusión de que este tipo de personas que tienen más interés por los bienes materiales están inseguros con sus parejas.

via GIPHY

3. Evita el contacto contigo: ¡Alerta, alerta! Te das cuenta porque van a una fiesta y prefiere hablar con otras personas antes que contigo, evita tus miradas pícaras y no les pone interés a tus comentarios.

4. Los besos andan de vacaciones: Los besos son la manera por excelencia de dar y recibir cariño de ese chico a quien quieres y amas. Funcionan para evaluar el nivel de atracción o el rechazo hacia otra persona, y si estás con él es porque evidentemente hubo química y compatibilidad sexual desde el primer momento.

“Un beso es la forma de mantener la vida erótica. Cuando una pareja se besa poco, se podría decir que el erotismo es aburrido”, apuntó Ezequiel López, sexólogo clínico en un artículo de El Tiempo.

via GIPHY

5. Siempre está de mal humor: Si discuten a menudo, no tiene deseo de tener sexo contigo o siempre tiene una cara de enfado, ten por seguro que el estrés no es el causante de esas señales sino la relación que lleva contigo. Hazle saber que necesitan salir de la rutina para reactivar la llama del amor si quieren seguir juntos.

6. No hay temas de conversación: ¿Por qué será que irte a vivir con él o casarte cambia las cosas? No sé si has notado que cuando eras su novia todo fluía mucho mejor. Siempre tenían de qué hablar, reían a más no poder y ni qué decir de las ganas que tenía uno del otro en la cama; sin embargo, al mudarse juntos todo eso acabó.

Ya los días son simples, aburridos… Si luego de llegar de la oficina o durante el fin de semana ambos están callados porque no tienen nada de qué hablar, es momento de analizar la situación.

via GIPHY

7. El dinero no le alcanza para los detalles: ¿Quién dice que necesita plata? Con que te prepare el desayuno y te lo lleve a la cama es más que suficiente. Los hombres suelen ser muy atentos cuando están tratando de conquistarte, pero cuando “caes” se olvidan de esos pequeños detalles que tanto te enamoran. Si ahora no los tiene contigo, es porque no tiene ganas.

8. Sexo flash: Tanto a las mujeres como a los hombres les fascina mimarse mutuamente. Es conocido que las relaciones sexuales influyen de manera trascendental en una relación de pareja, pues no solo se trata de conexión física, sino de esa unión en la parte emocional.

Estás consciente de que los hombres son muy sensuales y tienen el sexo en su pensamiento, pero cuando esa prioridad cambia por hacerlo rápido, sin interés y donde prevalece solo su placer sexual, es momento de hacer un alto.

Cuando él ama estar a tu lado te valora como persona y como su chica en la cama. Sabe muy bien lo que adoras debajo de las sábanas y aprecia lo mucho que tú lo conoces. Un hombre que te ama hace planes futuros contigo, “presume” de ti ante sus amigos y no tiene inhibiciones para demostrar lo mucho que te ama aun y hayan pasado 5, 10, 15… años.

via GIPHY