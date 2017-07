Test del amor: ¿Él es el hombre de tu vida?

No sé por qué el hombre que crees que es “perfecto” para ti termina siendo todo lo contrario a lo que buscas. Si te enamoran los chicos altos, terminas enamorándote de uno de baja estatura o si te gustan con barba, acabas con un lampiño. ¡La vida es inexplicable! Sin importar cuál sea tu realidad, lo cierto es que a veces acabas enamorándote tanto que te ciegas y cierras las puertas a la posibilidad de asegurarte de que tu pareja sea tu hombre ideal.

Anímate a hacer este test y date cuenta si con él tomaste el camino correcto, o si más bien tienes que poner punto final a una relación que no va hacia ningún lado.

1.¿Hace cuánto tiempo lo conoces?

a. Desde hace varios años.

b. Hace unos meses, pero siento que lo conozco de toda la vida.

c. Dos meses, aunque me siento muy bien con él.

d. Muy poco. Creo que debo conocerlo más.

2. ¿Te ha hablado de su futuro juntos?

a. Sí, hemos hablado. Ambos queremos tener éxito profesional, comprar una casa…

b. Ya hemos hablado, pero en conversaciones muy informales.

c. No, ninguno ha creído que sea tiempo para hablar de ello.

d. Me da temor asustarlo porque no quiere una relación estable. No es lo que anda buscando.

3. ¿Cada cuánto se ven?

a. Todos los días.

b. De dos a tres veces por semana.

c. Una vez por semana, pero cuando no podemos él o yo, le hablo por teléfono.

d. No siempre. Con suerte algunas dos veces al mes.

4. ¿A qué sitios van?

a. A todo tipo de lugar: bar, restaurante, museo, cine, mirador, a la montaña…

b. Llegamos a un consenso para ir a lugares que a ambos nos gusten.

c. No hemos hecho planes. Nos quedamos en casa siempre.

d. A lugares divertidos donde hay mucha gente.

5. ¿Ya te presentó a su familia?

a. Claro que sí, incluso ambas ya se reunieron.

b. Sí, pero a su madre aún no le tengo confianza.

c. No, aún no es el momento.

d. Ni tan siquiera estoy enterada si la tiene. Nunca me ha hablado de ella.

6. ¿Estás dispuesta a soportar sus “defectos”?

a. La tolerancia es la base de toda relación.

b. Sí, aunque todo cuesta.

c. Por el momento no ha dejado en evidencia sus manías.

d. No, ambos tratamos de ocultarlas para no enfadar al otro.

7. ¿Pelean con frecuencia?

a. A veces, pero siempre encontramos una solución.

b. Sí, pero nada serio.

c. Evitamos ciertos temas y así no tenemos que discutir.

d. Las discusiones son pan de cada día.

8. ¿Deseas que se parezca a tu ex en algunas cosas?

a. No, así lo quiero y amo.

b. Le cambiaría algunos defectos, nada serio.

c. Puede ser.

d. ¡Por favor! Necesito que se parezca en demasía a mi ex.

9. ¿Crees que tú aportas más a la relación?

a. No. Somos un buen equipo.

b. No, somos personas distintas.

c. Nuestra relación aún no es estable para saber eso.

d. Sí, él es muy orgulloso para aceptar que se equivoca o para planear alguna sorpresa para mí.

10. ¿Cómo crees que es o será su vida juntos?

a. Tenemos expectativas similares, así que creo que nos irá bien a pesar de las pruebas difíciles.

b. Saldría bien, aunque no esté 100% segura.

c. No pienso en eso.

d. Sinceramente creo que no debemos pensar aún en esa posibilidad.

¿Es o no tu chico ideal? Checa los resultados:

Mayoría de a: Te encantará saber que no estás perdiendo el tiempo porque has encontrado el hombre ideal, ese que te consciente, te mima y que te enamorará todos los días. No estamos diciendo que tu relación de pareja vaya a ser como un cuento de hadas sino que eres bastante privilegiada al haber encontrado un buen chico. Tienes mucho en común con él y juntos trabajan por construir un futuro juntos en el que están incluidos los viajes, la diversión, pero sobre todo la familia y la economía. ¡Bravo por ti!

via GIPHY

Mayoría de b: Tienen mucho en común y por supuesto algunas cosas que no son compatibles, pero eso no quiere decir que están destinados al fracaso. El amor es como una planta, necesita regarse todos los días para que sobreviva. Ambos necesitan reforzar su relación, estar claros de sus defectos…

via GIPHY

Mayoría de c: No te apresures porque hay más tiempo que vida. Aún no es tiempo de creer si él es el ideal o no. Date la oportunidad de conocer qué le gusta, lo que no, qué lo pone de mal humor… No lo conoces lo suficiente para definir si él es el hombre que te acompañará para siempre. Planea con él una escapada inesperada a un hotel de montaña donde ojalá no exista conexión telefónica, no exista TV y donde estén solos. Jueguen a conocerse y a reír juntos.

via GIPHY

Mayoría de d: Lo sentimos, el tipo de relación que tengas con él no va ningún lado. Son personas con prioridades muy distintas como para iniciar un romanticismo. Anímate a que sea parte de tu pasado y busca a un chico que realmente merezca tu dedicación. Eres una mujer que vale oro y ningún hombre tiene derecho a tratarte como mejor le plazca. ¡Termina con él ya!

via GIPHY