10 tipos de relaciones: ¿en cuál estás tú?

¿En cuántas ocasiones se han sentado con sus amigas a hablar de una relación que no saben cómo definir? O al contrario, ¿no les ha pasado que han sabido perfectamente explicar una relación actual y comparar con otra del pasado? En ocasiones y como ocurre en muchos aspectos de la vida, el ser humano necesita clasificar sus situaciones y en un terreno tan resbaladizo como el del amor, más todavía. Ya sea para saber cómo responder ante ciertas situaciones o porque quieren conocer más el terreno, les traemos una clasificación del periódico español La Vanguardia y que nos pareció más que adecuada. Take a look!

Relación clásica: La típica de “chico se enamora de chica, chico y chica salen juntos y después de un tiempo se casan, formando una familia feliz.

Relación a distancia: Estas son las relaciones que más dudas suelen generar, teniendo en cuenta que ambos están separados, pero ¿por qué no intentarlo? Si hay amor de verdad, unos cuantos kilómetros no serán suficientes para acabar con su amor.

Relación a través de apps para ligar: Actualmente es una de las opciones más usadas. Mucha atención eso sí, porque después al verse en persona lo que imaginaban puede cambiar de manera considerable.

Relación abierta: Hay la confianza y la claridad suficientes como para saber que solo se ven para acostarse, pero después no hay nada serio. Si quieren algo serio, entonces busquen a otras personas.

Relación “extraña”: El diario la define de una manera muy correcta, al asegurar que es “la típica en la que conoces a las dos personas, sabes que son totalmente diferentes y, aun así, están juntos. No sabes qué se ven el uno al otro pero ahí están, sumando años juntos”.

Relación que nunca termina: Se trata de esa relación que saben que a pesar de ser mala o dañina para ambas partes, nunca termina. Continúan juntos por rutina, comodidad o miedo, pero el amor hace tiempo que se esfumó.

Relación por internet o cibernética: Esa relación que surge a través de las redes y que todavía no se ha convertido en nada más porque no se conocen en persona. Es más común de lo que creen en estos tiempos.

Relación “porque no sé estar solo/a”: Se trata de esas relaciones que una persona va solapando porque no sabe estar sola. Lo deja con uno y empieza con otro y así continuamente.

Relación de verano: ¿Quién no ha tenido alguna vez un amor de verano? Ese por el que sientes una pasión infinita y por el que darías todo. Sin embargo, saben que terminará cuando terminen las vacaciones.

Relación perfecta: O lo que es lo mismo, alma gemela. Esa relación que solo con mirarse se entienden. Se quieren, se respetan y se aman. Su vida no sería igual el uno sin el otro. No lo dejen escapar.