La relación con la suegra se percibe como algo poco apetecible, pues tu chico tendrá la costumbre de recurrir a ella cada vez que tienen problemas como manera de escape o en busca de un “consejo”, por lo que es posible que el trato de ella hacia ti cambie de forma considerable. Aunque, también es verídico que si te la ganaste, te adopta como una hija.

Te parecerá familiar saber que hay suegras bastante complicadas de complacer.

1.La entrometida: Son aquellas que tienen la necesidad de saber y opinar de todo. Siente que su deber es meterse en todo lo que tenga que ver con la relación de su hijo, porque su mirada está fija en ayudar a su “bebé”, de lo contrario no estará siendo una buena madre. Si ya tienes hijos, sabrás que en algo tiene razón, pero que existen límites.

Una alternativa para evitar conflictos es hablar con ella y hacerle entender que tu relación de pareja es cosa de dos, que cuando necesiten de verdad su ayuda se la pedirán y estarás encantada de recibirla. O bien, pídele a tu novio o esposo que sea él quien hable con ella.

2. Madre política manipuladora: Si has tenido más de dos o tres suegras, habrás notado que todas son muy distintas. Este tipo no desaprovecha ni una oportunidad para manipular y dirigirlos a hacer lo que ella quiere. Cuando la pilles y se lo hagas saber, dirá “de qué hablas”, “yo no soy como dices”… en otras palabras, se hará la víctima.