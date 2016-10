6 cosas que NUNCA deberías hacerle a tu cabello

El cabello es una de esas partes del cuerpo que a todas les gusta cuidar y verlo sano y reluciente. Además, en la actualidad cada vez hay más productos que ayudan a su tratamiento y a que luzca de una manera casi profesional. Sin embargo, dentro de toda la rutina de cuidados que los expertos aconsejan, hay una serie de cosas que deben evitar. Ha llegado la hora de hacer un repaso de las mismas…

1- Cambiar de champú: Deben cambiar de champú cuando su cabello se lo pida. Es fácil saberlo porque notarán un cambio en su base. Estará más seco o más graso. Según los expertos, es este el momento en el que tienen que decidirse a hacer un cambio en el mismo.

2- No usar acondicionador: El acondicionador es una fuente de vitaminas fantástica para el cabello, pero recuerden aplicarlo siempre en la parte de las puntas y dejar que repose uno o dos minutos en el pelo.

3- Llevar siempre una cola de caballo: En la medida de lo posible, intenten cambiar el peinado de vez en cuando, sobre todo si de manera permanente llevan el pelo recogido en una cola de caballo. Dejen respirar a su cabello y así evitarán también debilitar la raíz.

4- Teñirlo permanentemente: Mucha atención con este matiz. Aquí los especialistas aseguran que “resaltar el cabello con iluminaciones, puntas decoloradas o con diferentes tonalidades de colores es genial. Pero si abusan de cualquiera de estas prácticas, con el correr del tiempo terminarán dañando su cabello. Traten de no realizar tantos tratamientos de este tipo”.

5- Mala alimentación y vicios: Permanentemente, desde estas líneas solemos advertir de la importancia de la alimentación para nuestra salud. Una salud que afecta no solo internamente, sino también de manera externa, y el cabello es uno de estos puntos. Si no se alimentan de una manera sana y equilibrada, su cabello lo notará. Ocurre lo mismo con el tabaco por ejemplo, el cabello se nota diferente en una persona fumadora y en otra que no fuma. Se verán más brillo en el pelo y mucho más cuerpo en él, si no fuman.

6- Peinar el cabello mojado: Un punto curioso, pero en el que no se suele caer. Diversas publicaciones sostienen que “cuando el cabello está húmedo, es cuando más frágil se encuentra, y si lo desenredamos con un peine fino terminaremos con todas las hebras partidas. Desenrédalo en la ducha si es necesario, pero usando un peine de cerdas bien separadas”.