8 trucos para darles doble uso a tus productos de belleza

Lo acepto, hay días en que no deseo ni ver un lipstick porque me cansa maquillarme a diario, y aunque a todas nos pasa, la mayoría de las ocasiones queremos sacarles el máximo provecho a nuestros productos de belleza. Las razones por las que queremos hacerlo varían, por ejemplo, son costosos o hacen maravillas en la piel.

1.Labiales

En tu bolsa de cosméticos seguro llevas uno rojo, naranja, rosado, vino, morado… con los cuales mantienes con color tus labios durante todo el día, pero además puedes usarlos para dar vida a tus mejillas. ¿Cómo lo hago? Toma con la punta de tus dedos una cantidad pequeña y espárcela por la zona alta de los pómulos. Si tienes una tez clara, opta por colores rosados y si eres morena, te irán bien los tonos rojos o cafés. Si lo haces, disimularás la palidez de tu cara. O incluso si el tono no es de tu gusto, busca mezclarlo con otro. ¡Vale la pena hacer el intento!

2. Sombras

En internet encuentras tutoriales que te enseñan a maquillarte como toda una profesional y de seguro has seguido el make up para ir a la oficina o incluso uno para la noche. Dale un doble uso a esa paleta de colores al usarla como un delineador de ojos si no tienes o se te acabó. Ayúdate de un pincel delgado y humedece su punta para lograr seguir el borde de tus pestañas.

Otro uso que le puedes dar es como perfilador de cejas. Cuida que el color que elijas se asemeje al de las tuyas; eso sí, evita aquellas que tengan brillo.

3. Base líquida

Amo las bases de Clinique y L’Oréal porque dejan el rostro casi perfecto; sin embargo, además de colocarlas sobre tus mejillas, párpados, nariz y en la frente también sirve para los labios durante el verano. El color que tomarán es nude y lucirás un maquillaje aun más veraniego.

Otro truco que funciona es colocar tu base con brocha y no con esponja, para que te dure por más tiempo.

4. Polvos bronceadores

Hace algunos años los descubrí y desde ese momento no faltan en mi cartera. Iluminan el rostro y el color es muy cool. Que esa linda apariencia se traslade a otras zonas del cuerpo, como el escote o tus piernas.

5. Máscaras de pestañas

Si tienes un rímel de una marca reconocida, pero ya se te está acabando, te recomiendo que no botes el cepillo porque lo puedes usar con un producto de menor costo. El efecto será maravilloso y lo único que tienes que cuidar es que sea resistente al agua.

6. Iluminadores

Su función principal es darles resplandor a ciertas zonas del rostro, específicamente a aquellas que marcan los pómulos, la parte superior de la nariz y el mentón. Si aplica para esas zonas, ¿por qué no utilizarlo como corrector de ojeras?

7. Perfume

Mi colonia favorita ya se está acabando, pero lo que hice fue colocar ese restante dentro de una crema neutra para seguir disfrutando de su aroma y me ha funcionado. ¡Te invito a que sigas mi sabio consejo!

8. Otros productos

Cuando te regalen pruebas de cosméticos, guárdalas para cuando salgas de viaje, pues de esta manera no llevarás sobrepeso en tu maleta, no gastarás tus productos y será más fácil trasladarlos.