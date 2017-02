¿Cómo conseguir que me crezcan las pestañas?

Durante mucho tiempo fueron las grandes olvidadas, pero ahora parece que comienzan a ocupar el lugar que se merecen. Sí, hablamos de las pestañas, una zona de nuestro rostro en la que habitualmente no reparábamos hasta hace bien poco, cuando decenas de estilistas han sabido mostrar la importancia de un buen cuidado de nuestras pestañas. Y es que en cualquier mirada bonita que se precie, no pueden faltar unas pestañas sanas, nutridas y por qué no, también largas. Es uno de los grandes retos en la actualidad, para muchas mujeres, lograr que sus pestañas sean largas y brillantes, si es que ya no lo son. ¿Cómo conseguirlo?

Varios expertos desvelan diferentes métodos que pueden poner en práctica en sus propias casas. Tomen nota:

1- Vaselina: En muchas ocasiones desde estas líneas se ha resaltado la importancia de la vaselina y los múltiples usos que se le puede dar, pues bien, las pestañas es otro de ellos. Prueben a cepillarse las pestañas cada noche, aplicando un poco de vaselina en ellas. Dejen el producto mientras duermen y retírenlo por la mañana tras un enjuague. Las notarán mucho más brillantes.

2- Masajes: ¿Nunca lo han escuchado? Pues sí, varios expertos señalan que los masajes en las pestañas estimulan su crecimiento. Para hacerlo con más facilidad, pueden probar a ayudarse con aceite de almendras, oliva o coco. Háganse un masaje todos los días y después retiren el exceso de aceite con cuidado de que no les entre nada de producto en los ojos.

3- Té verde: Es uno de los grandes aliados en el mundo de la belleza, por la cantidad de aplicaciones que tiene. En el caso de las pestañas, el té verde ayudará a fortalecer los folículos gracias a la cantidad de vitamina B que posee, además de ayudar a su crecimiento por sus antioxidantes: “Humedezcan un algodón con té verde, colóquenselo en las pestañas y déjenlo reposar durante 5 minutos. Luego enjuaguen con agua. Este tratamiento hay que hacerlo todos los días durante 3 meses”, revelan.

4- Alimentación: Nunca olviden incorporar los siguientes alimentos a su dieta diaria. Todo lo rico en silicio beneficiará a nuestro cabello (no solo a las pestañas). Apuesten por los espárragos, calabazas y avena.