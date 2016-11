Cómo hacer que tus pestañas crezcan y tengan buen aspecto

Unas pestañas largas y con buen aspecto aportan a la mirada un plus especial que no es difícil de conseguir. Como en casi todo, la alimentación y una serie de vitaminas concretas son indispensables para fortalecerlas.

Aunque es importante recordar que la longitud de las pestañas suele estar determinada por la genética, según los expertos sí existen algunas formas para conseguir su crecimiento. ¡Toma nota!

Vitamina H: Los especialistas de Mejor con Salud recuerdan que esta vitamina llamada biotina “promueve el crecimiento del cabello más rápido y ayuda a fortalecerlo. Esta vitamina hidrosoluble se encuentra en sardinas, nueces, almendras, levadura de cerveza, plátanos y granos enteros. Además, se puede encontrar en la yema de huevo”. Pero mucha atención a este dato: “Las claras de huevo crudo contienen avidina, una proteína que impide la absorción de la vitamina H”.

Vitaminas C y E: Se encuentran en los aguacates y cítricos. “Sin la vitamina C, el cabello puede volverse seco y quebradizo. Además, la vitamina C puede bloquear el daño al cabello de los radicales libres para que se mantenga saludable y ayuda a la curación y la reparación. La vitamina E aumenta la circulación del cuero cabelludo para lograr tener un cuero cabelludo sano”.

Trucos caseros:

• Aceite de oliva: Antes de acostarse, aplíquense un poco de aceite de oliva sobre las pestañas, con un masaje.

• Vaselina: Es otro de los grandes aliados. Si la aplican por la noche, notarán más densidad en cuanto despierten. ¡Ya lo verán!

No olviden:

• Rímel: Es fundamental saber aplicarse el rímel con corrección. Los expertos dicen que la “mejor manera de distribuirlo es usar el cepillo muy poco cargado y peinar repetidamente las pestañas. De esta manera las pestañas parecerán mucho más pobladas y más largas”. Además, el peine para pestañas debería ser un must en sus bolsos de maquillaje. Si todavía no lo tienen, háganse con uno. Es fundamental para darles a las pestañas el aspecto que desean.

• Limpieza: Es muy importante que se desmaquillen bien antes de dormir. Dejar el rímel toda la noche solo hace que se debiliten las pestañas.