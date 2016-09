Cómo lograr un look inspirado en el Día de los Muertos

Como ya les hemos adelantado en diferentes ocasiones, el Día de los Muertos es también una ocasión para disfrazarse. Es muy importante preparar el disfraz con tiempo y este debe estar relacionado con la muerte. Pueden disfrazarse de Catrina, de calaveras, brujas o esqueletos, lo que más les guste. Sea cual sea el look que decidan llevar, es muy importante elegir bien la ropa, el maquillaje y los complementos que vamos a utilizar.

Catrina: El portal Viajes y Fotografía, nos recuerda que “en México DF hay numerosos lugares donde celebrar el Día de los Muertos con concursos de disfraces de la calavera Catrina. Las Catrinas son la creación más reciente del identitario mexicano, un esqueleto ataviado de elegantes ropajes creado por artistas mexicanos como crítica a la alta sociedad mexicana a principios del S.XX”. La base del disfraz de Catrina es el maquillaje, eso es lo más importante. Deberán pintarse la cara como si fuera un esqueleto, haciendo especial hincapié en las cuencas de los ojos. El maquillaje de Catrina conlleva multitud de diseños y de posibilidades, por ello vamos a mostrarles dos tutoriales al respecto.





En cuanto al vestuario, es esencial ir vestido formal o elegante. Traten de llevar zapatos de tacón y el sombrero que vayan a usar, adórnenlo con plumas u otro accesorio de su preferencia. También pueden llevar una peluca con algún complemento que les guste utilizar.

Bruja: Otro de los disfraces que más nos gusta es el de bruja. Son muchas las facilidades que ofrece para innovar, en cuanto a maquillaje y a vestuario. Para el maquillaje, también les vamos a ofrecer dos tutoriales que las ayudarán a lucir como una auténtica bruja, pero deben tener claro que si algo necesitan, es pintura negra y blanca.

En cuanto al vestuario no se olviden del vestido negro, una escoba y medias de colores. En los últimos tiempos se ha innovado mucho al respecto y verán distintas variantes en este disfraz. Opten por el que más les guste y crean que pueden sacarle más partido.

Si todavía no han probado a disfrazarse en este día, no pueden dejar de hacerlo. Se lo pasarán en grande ya no solo en el festejo sino también en su preparación.