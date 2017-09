Eiza González comparte con nosotras sus mejores secretos de belleza

La talentosa actriz y cantante mexicana Eiza González tiene muy claro que es importante cuidarse tanto por dentro como por fuera y por eso se ha unido a Neutrogena como embajadora de la marca, para contarnos y compartir con nosotras sus mejores truquillos para lucir tan bella como ella. No se pierdan la entrevista que le pudimos hacer, en la cual nos desveló algunos de sus secretos.

Siempre Mujer: ¿Podrías contarnos cuál es tu rutina de belleza antes de irte a dormir?

EG: Todos los días antes de dormir me limpio bien la cara para quitarme los excesos del maquillaje o máscara de pestañas, después de todo el día. Suelo usar las toallas Make up Remove Cleansing Towelettes de Neutrogena, pues son muy sencillas de utilizar. Lo que más me interesa es limpiar los poros de una forma profunda y este sistema de limpieza me ayuda a ello, ya que después de un día intenso de sol, estrés, de polución, hay que tener cuidado ya que los poros se abren y se cierran, pasan por procesos de calor y de frío, lo que puede hacer que entren impurezas que a largo plazo produzcan acné en la piel.

Después de esta limpieza, me lavo la cara con un jabón. Creo que una de las cosas más importantes es ser consistentes con las rutinas de limpieza de la piel, ya que al final del día nuestra piel, al igual que cualquier otra parte de nuestro cuerpo, tiene que ser cuidada.

SM: ¿Qué haces para que tu piel se recupere después de las largas horas de rodaje?

EG: Me gusta mucho dejar que mi piel respire, cuando tengo la oportunidad y no estoy trabajando en los rodajes.

SM: Nos encantaría saber algún truco de belleza o maquillaje que siempre te salva en el último minuto.

EG: Cualquier pequeño toque en tu look te puede salvar de cualquier situación; por ejemplo, un buen lipstick como el de MoistureSmooth Color Stick que te hidrata los labios, le da color a tu boca y a la vez le da muchísima vida a cualquier outfit que lleves, incluso haciéndote lucir más fresca. Me encanta llevarlo a todas partes en mi bolso e incluso si no llevo bolso, lo guardo en el bolsillo del pantalón o en la mano, pero siempre me encanta tenerlo conmigo.

SM: En cuanto a tus imprescindible de belleza, ¿qué es aquello que siempre llevas en tu bolso de maquillaje?

EG: Corrector, rímel y lipstick con color. Creo que no necesitas nada más … Para mí siempre menos es más: menos maquillaje, más natural. Y algo que siempre llevo en mi bolsa es un bloqueador de sol, puesto que es muy importante protegerse de los rayos solares para evitar el cáncer y otras enfermedades de la piel. Creo que hay que tener mucha conciencia de los daños que puede producir el sol. Aplicarse la crema solar es algo tan pequeñito y tan fácil de hacer que siempre debe de estar en nuestra rutina de belleza.

SM: Imagínate que solo tuvieras 2 minutos para salir de casa con un look perfecto… ¿qué harías?

EG: Me recojo el pelo hacia atrás con la raya en medio y un poco relamido, me hidrato la piel, me aplico un poco de corrector y de bloqueador, un poco de lipstick y ya estoy para salir.

SM: La mejor receta que tienes para mantener la línea y tener la figura como te gusta.

EG: A mí me gusta mucho hacer ejercicio, más que nada porque me ayuda mucho a balancear mi ansiedad, el estrés o los nervios que pueda tener en el día a día. Es un tipo de escape para mí. Por lo que el ejercicio, definitivamente, es una parte importante en mi vida diaria y me gusta mucho. Y en cuanto a la alimentación, también soy bastante balanceada, hay veces que por mi trabajo tengo que tener una alimentación estricta por exigencias del guion, por lo que cuando tengo tiempo libre y no trabajo, trato de ser un poco más bondadosa conmigo y no me limito tanto… me doy algún capricho e intento ser balanceada, si un día me como una pizza, al día siguiente consumo una ensalada para compensar. Para mí el truco es balancear lo que el cuerpo me pide y no ser demasiado dura con él.

SM: ¿Qué tipo de ejercicio haces para mantenerte en forma?

EG: Hago de todo, desde pilates a Bikhram yoga. Me gusta hacer pesas, correr, hacer ballet, me gusta ser activa en general.

SM: Con tanto trabajo y tantas horas de rodaje… ¿cómo buscas el equilibrio para encontrar tiempo para ti?

EG: Gracias a Dios tengo la suerte de dedicarme a lo que siempre quise dedicarme, que es la actuación. Por eso en ese aspecto nunca me podría quejar, me sentiría malagradecida haciéndolo. Pero trato de tener como mi tiempo sola, mi espacio en mi casa. Me gusta mucho estar conmigo misma en un cuarto, me gusta disfrutar de mis animales, de mis perros, salir al jardín, salir a pasear por las montañas, me gusta surfear, me gusta mucho la naturaleza como buena acuariana que soy.

SM: Alguna manía de belleza que nos puedas confesar…

EG: Tengo una muy, muy mala manía de tocarme el pelo todo el tiempo…

SM: ¿Cuáles son tus próximos proyectos? ¿Dónde te vamos a poder ver?

EG: Ahorita estoy terminando de hacer una película en Vancouver con el director Robert Zemeckis junto a Steve Carell, Diane Kruger, Janelle Monáe y Leslie Mann, que está increíble. También me podréis ver junto a Josh Hartnett en una película independiente llamada Highway. Y tengo otros proyectos para el año que viene que todavía no puedo decir mucho, pero en cuanto pueda lo compartiré con ustedes.