Jessica Alba comparte con nosotras sus trucos de belleza

La multifacética Jessica Alba es una inspiración para muchas mujeres. Actriz, exitosa empresaria y mamá, ella está acostumbrada a una vida rápida y agitada. Aquí nos cuenta cómo logra el equilibrio.

S.M.: ¿Qué dieta sigues para estar sana y en forma?

J.A.: La hidratación es muy importante, también trato de evitar las comidas empacadas y procesadas. Algo que me encanta del agua de coco de Zico es que solo cuenta con un ingrediente, y es puro. Además, es una excelente fuente de hidratación. Siento que al estar hidratada aumenta mi nivel de energía, mejora el aspecto de mi piel y ayuda a mi sistema digestivo. Me gusta experimentar con la comida, visitar restaurantes étnicos y probar alimentos locales y orgánicos cuando viajo.

S.M.: ¿Cuál es tu forma favorita de ejercitarte?

J.A.: Trato de hacer un poco de todo, pero prefiero los ejercicios en grupo. A veces corro, o hago yoga caliente con pesas; otras veces tomo clases de ciclismo en una sala caliente con música hip hop a todo volumen. No me gusta hacer ejercicio sola, lo disfruto más con la energía de otras personas.

S.M.: ¿Cómo te cuidas la piel?

J.A.: Me exfolio con una esponja konjac o un cepillo eléctrico para despertar la piel, después uso el aceite facial Everything Organic Facial Oil (disponible en enero) y la crema Younger Face Deep Hydration Cream de mi línea, Honest Beauty. También uso un spray hidratante. Si siento el cutis muy seco, acudo a las mascarillas de tela para la zona de los ojos, de Joanna Vargas. En la noche siempre me lavo bien la cara y la hidrato.

S.M.: ¿Cuáles son tus esenciales de belleza on the go?

J.A.: Casi siempre llevo conmigo un corrector de ojeras, un rubor en crema y el bálsamo, Magic Balm de mi marca, que aplico en el puente de la nariz, la parte alta de los pómulos y en los labios. Si no tengo rubor, me pongo un poco de brillo labial o un crayón de labios.

S.M.: ¿Tienes algún propósito de belleza y bienestar para el 2017?

J.A.: Quiero meditar más y tener una rutina de ejercicio más consistente. Es difícil porque mi horario siempre cambia y es complicado encontrar el equilibrio entre el trabajo y el tiempo en familia.