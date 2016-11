Lizzie Velásquez y su dura experiencia con el bullying

La historia de Lizzie Velásquez es de valentía, admiración y bondad. Esta tejana de 27 años ha convertido su vida en una inspiración para millones de personas. Nació con una extraña enfermedad que le impide ganar peso, perdió la vista de un ojo y ha tenido varias complicaciones de salud. Muchas personas la han tratado con crueldad, pero ella ha usado estas experiencias para motivar y dar fuerzas a aquellos que como ella han sido víctimas de bullying. En octubre, mes de la lucha contra el bullying, Lizzie unió fuerzas con la marca de desodorantes Secret para prevenir y combatir este fenómeno, y continúa creando conciencia a través de su canal de YouTube, en las redes sociales, con sus libros y conferencias. Conócela un poco mejor.

S.M. ¿Qué es para ti la belleza?

L.V. Para mí, la belleza es quién eres por dentro. Tras descubrir un video en YouTube que me llamaba “la mujer más fea del mundo”, me sentí destrozada, pero sabía que tenía dos opciones. Podía dejar que las palabras de los demás me definieran, o podía usar las cualidades que me hacen única para ayudarme a mí misma y a otros. Opté por la segunda opción, y un año después, mi antigua subdirectora del colegio me pidió que compartiera mi historia con sus estudiantes. Durante esa charla, hubo un momento en el que sentí una conexión con el público. El saber que mis palabras iban a tener un impacto positivo en sus vidas me dio seguridad en mí misma. Yo pienso que podemos irradiar belleza al aceptar nuestro individualismo y al compartirlo con el mundo.

S.M. ¿Qué les dirías a las personas luchando contra la baja autoestima?

L.V. Eres único y hermoso tal y como eres. Es normal pasar por momentos de baja autoestima, pero créeme que llegará el día en que te sientas totalmente segura de ti misma. Es fácil dejar que las palabras de otros nos definan, pero me gusta creer que la única forma de sentirnos víctimas es al permitirnos este sentimiento. Quiero que sepan que no están solos. Si están leyendo esto, sepan que estoy con ustedes.

S.M. ¿Cómo es tu rutina de belleza diaria?

L.V. Voy siempre de un lado a otro, así que me gusta mantener mi rutina muy sencilla. Uso una crema facial todos los días y me maquillo poco. ¡Me encanta el look natural! Casi siempre llevo base de maquillaje y corrector, un poco de rubor, rímel, ¡y listo!

S.M. ¿Cuáles son tus 3 esenciales de maquillaje para un evento especial?

L.V. Un rímel, un buen iluminador y un labial de tono vibrante. Me encantan las marcas Nars y Tarte.