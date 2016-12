Looks de maquillaje ideales para estas fiestas (VIDEOS)

Con la llegada de la Navidad, las agendas se llenan de eventos de trabajo con compañeros y amigos, a los cuales no puedes dejar de ir. En ellos coincidirás con mucha gente a la cual seguro que has podido ver en otros eventos anteriores, así que es muy común la preocupación del “qué me pongo”, antes de cada uno de los cócteles o cenas. Además, están las fiestas más celebradas de Nochebuena o Año Nuevo, en la que también nos gusta lucir las mejores galas.

Maquillaje glitter: Los maquillajes en tonos brillantes no pueden ser más apropiados para estas fechas. Por eso en una recopilación de este tipo no puede faltar el maquillaje tipo glitter. Según los expertos, esta técnica consiste en maquillar el rostro con “los tonos más brillantes y los destellos más espectaculares de la temporada”. Además, desde la revista Vogue ofrecen el consejo de que “si vas a integrar el glitter en un maquillaje de ojos, y dado que puedes combinarlo con un smokey eye o eyeliner para el que necesitarás la aplicación de otros productos como sombra o eyeliner en gel, lo mejor es dejar la purpurina para el final. Por una cuestión práctica y porque se consigue mayor profundidad y un efecto de luz más natural.

Look plateado: El maquillaje plateado es uno de los más comunes de cara a las fiestas. Se utiliza para resaltar y dar un toque festivo con sus destellos. En este sentido debes tener en cuenta los consejos de los profesionales para aprovechar al máximo todo lo que ofrece. Por ejemplo, aprovecha el plata para combinarlo con azul, negro y gris. Si es por la noche, elige sombras en plata satinadas con brillo. “Puedes hacer también un maquillaje ahumado en plata usando 4 sombras: blanca, gris plata claro, gris plata oscuro y negro”.

Ojos ahumados: También conocidos como smokey eyes. Una técnica que nunca pasará de moda y con la que irás perfecta. Acertarás siempre si se trata de asistir a un evento de noche. Es uno de los maquillajes más elegidos en estas fechas, pero a la vez, es uno de los más complejos para conseguir un buen acabado. Así que si es la primera vez que lo pruebas, ten paciencia y sigue paso por paso los tutoriales que vayas a visionar. Como este:

¿Lo tienes? Pues ya sabes, ahora solo queda disfrutar al máximo estas fiestas y celebrar una buena entrada del 2017.