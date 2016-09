Cómo preparar exfoliante natural de aceite de oliva para una piel radiante

Si queremos lucir una piel radiante, lisa y sin impurezas, una exfoliación profunda y buena es indispensable. No hay duda de que en el mercado hay muchísimos exfoliantes muy buenos en estos momentos, pero también es cierto que a lo mejor no viene bien a nuestro bolsillo gastarnos el dinero en uno porque preferimos invertirlo antes en una crema u otros productos. No pasa nada. Sin salir de sus casas encontrarán productos totalmente naturales con los que conseguirán un acabado digno de la mejor de las cremas, y uno de esos ingredientes es el aceite de oliva.

¿Por qué?

Los expertos de Mejor con Salud nos desvelan que “en la antigüedad las mujeres ya aprovechaban las cualidades del aceite de oliva, aplicándolo en el cutis como si fuera una crema y dejando después que el cutis lo absorbiera. Basta con una gotita y su piel se lo agradecerá. La piel reseca se verá bendecida con su humectación”.

Ingredientes para la exfoliación:

– 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

– 2 cucharadas de miel

½ taza de azúcar granulada

Preparación:

Coloquen todos los ingredientes bajo las medidas establecidas en cualquier recipiente de plástico. Mézclenlos todos bien. Cuando se hayan asegurado de que la mezcla se ha realizado correctamente, entonces aplíquenla sobre su cutis y déjenlo actuar un minuto. Después retiren la mezcla con agua tibia.

Es muy importante que cuando se apliquen el exfoliante tengan la piel totalmente limpia y sin restos de maquillaje. Además, tengan en cuenta que si tienen la piel sensible, no deben aplicar este producto más de una vez a la semana.

El aceite de oliva tiene muchas más aplicaciones y una de ellas es en el cabello seco: “Uno de los mayores problemas del cabello es la resequedad, que provoca que se rompa y en algunos casos que se caiga. Para ello usen una mascarilla semanal con aceite de oliva, aplicada abundantemente sobre el cabello y colocando sobre el mismo una toalla ligeramente caliente; agrega humectación que se traduce en brillo y salud. Dejen la toalla hasta que se enfríe y no se laven el cabello hasta un día después. Su pelo se verá radiante”, desvelan los expertos.