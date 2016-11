¿Puede mi pelo crecer más rápido?

El crecimiento del cabello es una de las grandes obsesiones que se suele tener. ¿Por qué no me crece más rápido? ¿Hay algún producto que pueda acelerar este proceso?

Esta es la gran pregunta que seguro que alguna de ustedes se ha hecho en multitud de ocasiones, básicamente porque el cabello es un canon de belleza y la melena larga, cada vez más.

Sin embargo, al respecto de su crecimiento hay varios puntos que no deben pasar desapercibidos.

Según los expertos, “es importante conocer que nuestro ciclo capilar no está sincronizado y que se renueva ininterrumpidamente; es decir, que el cuero cabelludo siempre tiene una mayoría de pelo que está en fase de crecimiento”. Dicho esto, conviene saber que “la media de crecimiento del cabello es de aproximadamente 0’4 milímetros al día. Y lo hace a más velocidad entre los 16 y 46 años”. Eso sí, mientras hay pelo que crece, otro cae.

A día de hoy no hay productos que hagan que su pelo pueda crecer más rápido, lo que sí afecta por ejemplo, es el embarazo. ¿Lo sabían? Pues sí, según los expertos, hay diferentes factores hormonales que influyen directamente sobre el crecimiento del cabello.

Lo que sí es conveniente hacer es fortalecerlo para que ese crecimiento sea constante y el pelo que crece no caiga.

Es decir, que sus esfuerzos deben ir dirigidos a fortalecer el cabello y en este sentido, no deben de perder de vista estas rutinas:

Tomar abundante agua: No queremos resultar pesadas, pero el agua también es fundamental en este caso. No se olviden de beber diariamente dos litros. Además, eviten tomar mucha cafeína y el sol tómenlo con precaución.

El estrés es un gran enemigo para la salud del cabello y un fantástico aliado para su caída. Controlen los periodos de alta tensión.Es tan importante que su alimentación incluya todas las vitaminas necesarias… Entre ellos, la vitamina A que ayudará a que su cabello crezca de una forma saludable. Tengan en cuenta que se encuentra en los huevos y zanahoria.Traten de no lavarse el pelo todos los días, sino cada dos o tres días. Al final si lo hacen a diario, su cabello se debilitará y no podrán conseguir su melena abundante.