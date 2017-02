¿Qué método de depilación funciona mejor según tu color de pelo?

En la actualidad, son muchos los métodos de depilación que han hecho que esta rutina sea algo más fácil durante nuestro ritual de belleza. Como seguro sabrán, en ella influye no solo el tipo de piel, sino también el color del vello de la zona que se vaya a tratar. Hagamos un repaso de los métodos, sus beneficios y cómo adaptarlos en función de nuestro color de pelo.

Cuchilla: Sin duda es el método menos doloroso, pero también el que tiene los resultados más cortos en el tiempo. Probablemente el pelo comience a asomar a las 24 horas de haberse depilado. Este método no arranca el pelo de raíz, por lo que el color del cabello no es importante. Importa más el tipo de piel que tengan, de cara a posibles irritaciones.

Crema depilatoria: Al igual que en el caso de la cuchilla, los efectos son muy a corto plazo. Dependiendo de si el pelo sea más o menos fuerte, la crema tardará más o menos en hacer afecto.

Cera: Arranca el vello de raíz y su color, al igual que su grosor, es importante a la hora de que sea más o menos fácil de quitar, básicamente por la fortaleza del propio vello.

Maquinilla: Con la maquinilla ocurre lo mismo. Alguien con vello oscuro y grueso es probable que tenga que pasar más veces la maquinilla con la posible molestia que esto originará.

Fotodepilación: En este caso y según los expertos, este mecanismo “quema el pelo hasta la raíz mediante luz pulsada. Se adapta la intensidad del aparato en función del color del pelo y del tipo de piel, pero si tienen el vello oscuro y la piel clara, tendrán más posibilidades de éxito (hay más contraste). Si el vello es rubio o pelirrojo, es más difícil”.

Depilación láser: Como sabrán, este tratamiento médico “pretende la eliminación de los folículos pilosos mediante láser. Hay que tener en cuenta que cada tipo de piel y pelo se elimina mejor con un tipo de láser concreto. En este caso, el pelo más fácil de eliminar es el pelo grueso y oscuro”.