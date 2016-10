Adamari López: 11 años como sobreviviente de cáncer de mama

Adamari López celebra la vida, festeja 11 años como sobreviviente del cáncer de mama.

La conductora de “Un nuevo día”, de Telemundo, señaló en exclusiva para TV y Novelas que tras su enfermedad tuvo una segunda oportunidad de vida: “Dios me dio la vida cuando nací y me la devolvió cuando superé la enfermedad”.

“En noviembre iniciaré mi año 11 como sobreviviente del cáncer de seno. El 21 de noviembre de 2005 fue mi última terapia. Ese día, en la clínica me cantaron ‘Happy End of Quimo’, celebré con un bizcocho, rodeada de otras personas que luchan por vencer la enfermedad. Pero el camino a sobrevivir comienza desde que te enteras de que tienes cáncer, porque es una nueva oportunidad de vida y hay que saber cómo recorrerlo”, expresó la artista, que se ha dado a la tarea de ayudar a más mujeres a vencer este mal.

La actriz aseguró que se dio cuenta de su enfermedad en Puerto Rico, el 14 de febrero de 2005, al descubrir un nódulo en el seno, ya que sentía una comezón que no era común, y decidió ir al doctor al día siguiente.

Adamari recuerda que el 22 de febrero de 2005 se practicó una sonomamografía, y que a partir de ese momento entendió que había algo raro. “Recuerdo que le dije a mi hermano Adalberto: ‘Algo no está bien, porque me revisaron mucho el seno’. Al salir del estudio, me esperaban los dos radiólogos. Me informaron que encontraron un tumor que no les parecía normal y querían ayudarme a conseguir una cita con un médico para que me hiciera una biopsia”.

A partir de ese momento, la vida de Adamari, a quien le habían acabado de proponer matrimonio, cambió: “Los resultados eran positivos; tenía cáncer”.

La actriz dijo que los malos recuerdos quedaron atrás pero no olvida los aprendizajes que la enfermedad le trajo, lo cual le ayuda a valorar lo maravillosa que puede ser otra oportunidad de vida, sobre todo al lado de su prometido y su pequeña Alaïa.

“Es raro que pase tanto tiempo y aún me cause mucho sentimiento. Sí, dolor. Aunque es algo que está superado, ya me curé”. Y aseguró que: “He salido adelante en esta batalla gracias a Dios, a mi familia, a las buenas oraciones de la gente”, afirmó la puertorriqueña.

Adamari invitó a todas las mujeres a explorarse, ya que es mucho más fácil vencer la enfermedad si se detecta a tiempo.